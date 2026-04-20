تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
نائب الرئيس الإيراني: أمن مضيق هرمز "ليس مجانيا"
Lebanon 24
20-04-2026
|
01:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار
محمد رضا عارف
نائب
الرئيس الإيراني
إلى أن أمن
مضيق هرمز
"ليس مجانيا"، في إشارة إلى ارتباط استقرار الملاحة في الممر الحيوي بالضغوط المفروضة على
إيران
.
وأوضح عارف أنه "لا يمكن تقييد صادرات
النفط
الإيرانية
، وفي الوقت نفسه توقع توفير أمن مجاني للآخرين"، مشددا على أن الخيارات باتت واضحة، إما سوق نفط مفتوحة للجميع، أو تحمل الجميع تكاليف ومخاطر كبيرة.
وأضاف أن استقرار أسعار الطاقة عالميا يرتبط بإنهاء ما وصفه بالضغوط الاقتصادية والعسكرية المستمرة على إيران وحلفائها، معتبرا أن استمرار هذه الضغوط سيؤثر بشكل مباشر على أمن الإمدادات في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الأميركيّ: الإيرانيون وافقوا على فتح مضيق هرمز
Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركيّ: الإيرانيون وافقوا على فتح مضيق هرمز
20/04/2026 10:14:06
20/04/2026 10:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار المرشد الإيراني: أمن مضيق هرمز ومضيق ملقا محمي بفضل قوتنا وقوة شركائنا الاستراتيجيين
Lebanon 24
مستشار المرشد الإيراني: أمن مضيق هرمز ومضيق ملقا محمي بفضل قوتنا وقوة شركائنا الاستراتيجيين
20/04/2026 10:14:06
20/04/2026 10:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
20/04/2026 10:14:06
20/04/2026 10:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان أكد لرئيس وزراء باكستان أن ضمان أمن مضيق هرمز مرهون بوقف كامل للاعتداءات
Lebanon 24
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان أكد لرئيس وزراء باكستان أن ضمان أمن مضيق هرمز مرهون بوقف كامل للاعتداءات
20/04/2026 10:14:06
20/04/2026 10:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني
النفط الإيراني
نائب الرئيس
مضيق هرمز
الإيرانية
محمد رضا
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
لمواجهة "شاهد" الإيرانية.. هذا ما نشرته واشنطن في الشرق الاوسط
Lebanon 24
لمواجهة "شاهد" الإيرانية.. هذا ما نشرته واشنطن في الشرق الاوسط
03:04 | 2026-04-20
20/04/2026 03:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد المسّ بتمثال يسوع المسيح في جنوب لبنان.. إسرائيل تعتذر
Lebanon 24
بعد المسّ بتمثال يسوع المسيح في جنوب لبنان.. إسرائيل تعتذر
02:35 | 2026-04-20
20/04/2026 02:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير إيران لدى روسيا: طهران تضمن سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز
Lebanon 24
سفير إيران لدى روسيا: طهران تضمن سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز
02:26 | 2026-04-20
20/04/2026 02:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عن اتجاه أسعار الوقود.. هذا ما كشفته إيران
Lebanon 24
عن اتجاه أسعار الوقود.. هذا ما كشفته إيران
02:19 | 2026-04-20
20/04/2026 02:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تنفّذ حكم الإعدام بحق متهمين بالتعاون مع "الموساد"
Lebanon 24
إيران تنفّذ حكم الإعدام بحق متهمين بالتعاون مع "الموساد"
02:04 | 2026-04-20
20/04/2026 02:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
ترقّب وتأهب.. ماذا بين سوريا و"حزب الله"؟
Lebanon 24
ترقّب وتأهب.. ماذا بين سوريا و"حزب الله"؟
05:00 | 2026-04-19
19/04/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورات جديدة في ملف يهز واشنطن.. أين اختفى علماء نوويون أميركيون؟
Lebanon 24
تطورات جديدة في ملف يهز واشنطن.. أين اختفى علماء نوويون أميركيون؟
08:30 | 2026-04-19
19/04/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في "حزب الله".. من هو؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقتل قيادياً بارزاً في "حزب الله".. من هو؟
03:32 | 2026-04-19
19/04/2026 03:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"دورٌ سوري ضد حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير
Lebanon 24
"دورٌ سوري ضد حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير
07:00 | 2026-04-19
19/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنه "كابوس".. "سلاح فعّال لحزب الله" تكشفه "معاريف"
Lebanon 24
إنه "كابوس".. "سلاح فعّال لحزب الله" تكشفه "معاريف"
04:30 | 2026-04-19
19/04/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:04 | 2026-04-20
لمواجهة "شاهد" الإيرانية.. هذا ما نشرته واشنطن في الشرق الاوسط
02:35 | 2026-04-20
بعد المسّ بتمثال يسوع المسيح في جنوب لبنان.. إسرائيل تعتذر
02:26 | 2026-04-20
سفير إيران لدى روسيا: طهران تضمن سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز
02:19 | 2026-04-20
عن اتجاه أسعار الوقود.. هذا ما كشفته إيران
02:04 | 2026-04-20
إيران تنفّذ حكم الإعدام بحق متهمين بالتعاون مع "الموساد"
01:00 | 2026-04-20
تقرير: حرب إيران تطوي صفحة الهيمنة الأميركية
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
20/04/2026 10:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
20/04/2026 10:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
20/04/2026 10:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24