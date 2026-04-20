إيران تنفّذ حكم الإعدام بحق متهمين بالتعاون مع "الموساد"

أفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الأحد، بأن السلطات في إيران نفّذت حكم الإعدام بحق رجلين بعد إدانتهما بالتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" والتخطيط لتنفيذ هجمات داخل البلاد.
وبحسب الوكالة، فإن الرجلين، محمد معصوم شاهي وحامد وليدي، وُجّهت إليهما تهم تتعلق بالانخراط في شبكة تجسس مرتبطة بـ"الموساد"، مع الإشارة إلى أنهما تلقيا تدريبات خارج إيران، من بينها إقليم كردستان العراق، وفق ما نقلته "رويترز".
كما أوضحت أن المحكمة دانتهما بتهم تشمل التعاون مع جهات معادية، قبل أن تصادق المحكمة العليا على حكمي الإعدام، ليُنفَّذا لاحقًا.