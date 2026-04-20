"لم تطلق رصاصة واحدة".. موقع "Axios" يكشف الدولة الفائزة من الحرب على إيران

ذكر موقع "Axios" الأميركي أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ أمضى الحرب يفعل ما يجيده، وهو استغلال انشغال أميركا وخلافاتها بصبر. لقد سمح الصراع للصين بتعزيز نفوذها الدبلوماسي وقوتها في مجال الطاق...