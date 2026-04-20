تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أستراليا تحذر من تداعيات أزمة مضيق هرمز على اقتصادها

Lebanon 24
20-04-2026 | 04:32
A-
A+
أستراليا تحذر من تداعيات أزمة مضيق هرمز على اقتصادها
أستراليا تحذر من تداعيات أزمة مضيق هرمز على اقتصادها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال أمين الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وما تسببه من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، تثير قلقاً متزايداً بشأن الاقتصاد الأسترالي.

وأوضح أن أبرز التحديات التي قد تواجه الاقتصاد تتمثل في ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، بفعل تداعيات النزاع القائم في المنطقة.

وأشار إلى أن مستقبل الاقتصاد الأسترالي سيتوقف إلى حد كبير على مجموعة عوامل، أبرزها مدة استمرار الصراع، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة، إضافة إلى سرعة تعافي الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن هذه العوامل سيكون لها تأثير مباشر على معدلات التضخم والنمو في أستراليا، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأسترالي بات يتأثر بشكل كبير بالقرارات الصادرة من واشنطن وطهران.

وشدد تشالمرز على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، نظراً لأهميته الحيوية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.
Advertisement
تحذير من تداعيات التصعيد في مضيق هرمز: النفط قد يلامس 100 دولار
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:19:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية القطري: تداعيات اقتصادية أكبر للحرب مع إيران إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:19:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تحذر: رسوم المرور عبر مضيق هرمز تهدد أمن الاقتصاد العالمي
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:19:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة النفط العراقية: خط كركوك جيهان قد يخفف من تداعيات أي تعطّل محتمل في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 15:19:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

مضيق هرمز

الأسترالي

من واشنطن

دبلوماسي

واشنطن

الملاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-04-20
Lebanon24
07:49 | 2026-04-20
Lebanon24
07:48 | 2026-04-20
Lebanon24
07:44 | 2026-04-20
Lebanon24
07:40 | 2026-04-20
Lebanon24
07:26 | 2026-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24