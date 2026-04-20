أستراليا تحذر من تداعيات أزمة مضيق هرمز على اقتصادها

قال أمين الخزانة جيم تشالمرز إن التوترات المتصاعدة في ، وما تسببه من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، تثير قلقاً متزايداً بشأن الاقتصاد الأسترالي.



وأوضح أن أبرز التحديات التي قد تواجه الاقتصاد تتمثل في ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، بفعل تداعيات النزاع القائم في المنطقة.



وأشار إلى أن مستقبل الاقتصاد الأسترالي سيتوقف إلى حد كبير على مجموعة عوامل، أبرزها مدة استمرار الصراع، وإبقاء مفتوحاً أمام الملاحة، إضافة إلى سرعة تعافي الاقتصاد العالمي.



وأضاف أن هذه العوامل سيكون لها تأثير مباشر على معدلات التضخم والنمو في ، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأسترالي بات يتأثر بشكل كبير بالقرارات الصادرة وطهران.



وشدد تشالمرز على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، نظراً لأهميته الحيوية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.

