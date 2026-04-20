اتصال بين ترامب وقائد الجيش الباكستاني.. ماذا كُشف عنه؟

قال مصدر أمني باكستاني، الاثنين، إنّ الرئيس الأميركي أبلغ الباكستاني عاصم منير في اتصال هاتفي بأنه سيأخذ بعين الاعتبار نصيحته بشأن عرقلة حصار مضيق هرمز لمحادثات إنهاء الحرب مع ، وفق ما ذكرت وكالة " ".





وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت إنها أطلقت النار على سفينة شحن إيرانية واحتجزتها بعد محاولتها اختراق حصار الموانئ .

كذلك، قال الجيش إنَّ السفينة قادمة من وتوعد بالرّد على ما وصفه بأنه "قرصنة مسلحة من الجيش الأميركي".





وتزايدت المخاوف، الاثنين، من احتمال انهيار وقف إطلاق النار بين وطهران، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على موانئ إيران التي توعدت بالرد على ذلك.





وبدا أن الجهود الرامية إلى التوصل لسلام أكثر صموداً في المنطقة تقف على أرضية هشة، إذ أعلنت إيران أنها سترسل وفدا إلى إسلام آباد لإجراء محادثات إذا وردت إشارات إيجابية من الولايات المتحدة.