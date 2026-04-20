تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
اتصال بين ترامب وقائد الجيش الباكستاني.. ماذا كُشف عنه؟
Lebanon 24
20-04-2026
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر أمني باكستاني، الاثنين، إنّ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أبلغ
قائد الجيش
الباكستاني عاصم منير في اتصال هاتفي بأنه سيأخذ بعين الاعتبار نصيحته بشأن عرقلة حصار مضيق هرمز لمحادثات إنهاء الحرب مع
إيران
، وفق ما ذكرت وكالة "
رويترز
".
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت
الولايات المتحدة
إنها أطلقت النار على سفينة شحن إيرانية واحتجزتها بعد محاولتها اختراق حصار الموانئ
الإيرانية
.
كذلك، قال الجيش
الإيراني
إنَّ السفينة قادمة من
الصين
وتوعد بالرّد على ما وصفه بأنه "قرصنة مسلحة من الجيش الأميركي".
وتزايدت المخاوف، الاثنين، من احتمال انهيار وقف إطلاق النار بين
واشنطن
وطهران، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على موانئ إيران التي توعدت بالرد على ذلك.
وبدا أن الجهود الرامية إلى التوصل لسلام أكثر صموداً في المنطقة تقف على أرضية هشة، إذ أعلنت إيران أنها سترسل وفدا إلى إسلام آباد لإجراء محادثات إذا وردت إشارات إيجابية من الولايات المتحدة.
مواضيع ذات صلة
وكالة مهر: الوفد الإيراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني مجددا قبل اجتماعه برئيس الوزراء الباكستاني
وكالة مهر: الوفد الإيراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني مجددا قبل اجتماعه برئيس الوزراء الباكستاني
سي إن إن عن مصدر باكستاني: رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش موجودان حاليا في غرفة التفاوض
سي إن إن عن مصدر باكستاني: رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش موجودان حاليا في غرفة التفاوض
الخارجية الإيرانية: عراقجي ناقش في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني انتهاك وقف إطلاق النار في إيران ولبنان
الخارجية الإيرانية: عراقجي ناقش في اتصال مع قائد الجيش الباكستاني انتهاك وقف إطلاق النار في إيران ولبنان
مجلس الأمن القومي الإيراني: ندرس مقترحات أمريكية جديدة نقلها قائد الجيش الباكستاني ولم نرد عليها بعد
مجلس الأمن القومي الإيراني: ندرس مقترحات أمريكية جديدة نقلها قائد الجيش الباكستاني ولم نرد عليها بعد
الولايات المتحدة
قائد الجيش
الإيرانية
الإيراني
دونالد
واشنطن
رويترز
تابع
عن قتال "حزب الله" في الحرب الأخيرة... هذا ما قاله تقرير إسرائيليّ
عن قتال "حزب الله" في الحرب الأخيرة... هذا ما قاله تقرير إسرائيليّ
08:00 | 2026-04-20
قطر تُعلن العودة تدريجيا لتشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية
قطر تُعلن العودة تدريجيا لتشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية
07:49 | 2026-04-20
انتخابات بلغاريا.. "صديق لروسيا" يحقق "فوزاً كبيراً"!
انتخابات بلغاريا.. "صديق لروسيا" يحقق "فوزاً كبيراً"!
07:48 | 2026-04-20
رئيس الصين: لعودة حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها
رئيس الصين: لعودة حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها
07:44 | 2026-04-20
مسؤول أوروبي يتحدث عن "حزب الله".. ماذا قال؟
مسؤول أوروبي يتحدث عن "حزب الله".. ماذا قال؟
07:40 | 2026-04-20
تطورات جديدة في ملف يهز واشنطن.. أين اختفى علماء نوويون أميركيون؟
تطورات جديدة في ملف يهز واشنطن.. أين اختفى علماء نوويون أميركيون؟
08:30 | 2026-04-19
لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟
لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟
02:30 | 2026-04-20
مراسلة الـ"ال بي سي": هيدا يلي صار معي بالضاحية الجنوبية
مراسلة الـ"ال بي سي": هيدا يلي صار معي بالضاحية الجنوبية
05:21 | 2026-04-20
قرار "هزّ" إسرائيليين قرب لبنان.. "معاريف" تعلنه
قرار "هزّ" إسرائيليين قرب لبنان.. "معاريف" تعلنه
03:47 | 2026-04-20
عن "السلام بين لبنان وإسرائيل".. إليكم ما قاله تقريرٌ جديد
عن "السلام بين لبنان وإسرائيل".. إليكم ما قاله تقريرٌ جديد
14:00 | 2026-04-19
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24