منذ اندلاع حرب إيران.. قائمة تكشف "ناقلات نفط" عبرت مضيق هرمز

واصلت حصارها على الموانئ ، في وقت رفعت فيه الحصار على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز قبل أن تعيد فرضه.



وفي المعتاد، تمرُّ نحو 20 بالمئة من صادرات النفط والغاز العالمية عبر المضيق، ما يعني أن إغلاقه يؤثر على تدفقات النفط العالمية.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن وشركة كبلر للمعلومات، يمكن تقديم نظرة عن عدد من ناقلات النفط غير الإيرانية التي تسنى لها عبور المضيق منذ اندلاع الحرب الأميركية - على إيران في 28 شباط، مصنفة حسب وجهة الشحنة.

- إندونيسيا



تتجه الناقلة (كريف) التي ترفع علم بنما، وتحمل غاز البترول المسال من الإمارات، إلى إندونيسيا.



- موزامبيق



تتجه الناقلة (أكتي إيه)، والتي تحمل السولار من البحرين، نحو موزامبيق.



- كوريا الجنوبية



تتجه الناقلة (نافيج8 ماكاليستر) ‌التي ترفع علم ليبيريا وتحمل نحو 500 ألف برميل من النافتا من الإمارات، إلى أولسان في كوريا الجنوبية.



وتشير بيانات الشحن إلى أن ناقلة نفط تتجه لتفريغ حمولتها في مصفاة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية بعد عبورها مضيق هرمز.



وأظهرت بيانات شركة كبلر للمعلومات أن الناقلة (أوديسا) التي ترفع علم مالطا عبرت مضيق هرمز في 13 نيسان، من دون أن تحدد وجهة شحن النفط.



- تايوان



تتجه ناقلة النفط الخام الضخمة (إف.بي.إم.سي سي لورد) التي ترفع علم ليبيريا، محملة بنحو مليوني برميل من الخام السعودي، إلى ميناء مايلايو في تايوان.

- سريلانكا



تتجه الناقلة (ديش جاريما) التي ترفع علم الهند، والمحملة بنحو 780 ألف برميل من خام داس الإماراتي، إلى سريلانكا.



- الإمارات



تتجه السفينة روبي المحملة بأسمدة قطرية إلى الإمارات.



- إيطاليا



تنقل سفينة الشحن (ميري إم) فحم الكوك المحمل من إلى رافينا في إيطاليا.



- تايلاند



عبرت الناقلة (أثينا)، المحملة بالنافتا من البحرين، المضيق في 18 نيسان وتتجه نحو تايلاند.



قال مسؤول تايلاندي وشركة (بانجشاك كوربوريشن) الكبرى للنفط في 25 آذار إن ناقلة نفط تايلاندية تابعة للشركة ⁠عبرت مضيق هرمز بسلام بعد تنسيق دبلوماسي بين تايلاند وإيران، دون أن تُطالب بدفع أي رسوم للخروج من الحصار.



وأظهرت بيانات كبلر أن ناقلة النفط (بولا) وهي من فئة سويزماكس فرغت مليون برميل من خام الخفجي في تايلاند وسنغافورة.



- الصين



تتجه ناقلة غاز البترول المسال (رين) إلى الصين بعد عبور المضيق في 18 أبريل نيسان.



غادرت ناقلتا النفط العملاقتان (كوسبيرل ليك) و(خه رونغ هاي) اللتان ترفعان علم الصين مضيق هرمز في 11 نيسان. ومن المتوقع أن تصل (كوسبيرل ليك)، المحملة بالنفط العراقي، إلى ميناء تشوشان الصيني في أول مايو أيار. أما "خه رونغ هاي" فتتجه إلى ميانمار لتفريغ شحنتها من النفط الخام السعودي.





والناقلتان العملاقتان تستأجرهما شركة يونيبك، الذراع التجارية لشركة سينوبك الصينية العملاقة للطاقة.



وأظهرت بيانات كبلر أن ناقلة النفط العملاقة (دالكوت)، التي عبرت المضيق في الثاني من أبريل نيسان، تتجه إلى ميانمار لتفريغ حمولتها من النفط الخام السعودي في 22 نيسان. وعادة ما يجري توجيه النفط الخام الذي يتم تفريغه في ميانمار إلى مصفاة (يونان) التابعة لشركة (بتروتشاينا).

وفي 31 آذار، قال متحدث باسم الصينية إن ثلاث سفن صينية أبحرت في الآونة الأخيرة عبر مضيق هرمز بعد التنسيق مع الأطراف المعنية.



- الهند



عبرت ناقلة غاز البترول المسال (أرتمان) المضيق في 18 نيسان وتتجه إلى الهند.



وغادرت ناقلتان عملاقتان على الأقل وناقلتان من فئة سويزماكس الخليج خلال آذار ونيسان لتفريغ النفط الخام في الهند.



وتتجه ناقلة النفط العملاقة (هابروت)، التي عبرت المضيق في الثاني من نيسان، إلى باراديب لتفريغ شحنة من خام أبوظبي لصالح شركة (إنديان أويل كورب) في 15 نيسان.



وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات كبلر أن ناقلة النفط العملاقة (ماراثي) فرغت شحنة نفط خام في ميناء ‌سيكا لصالح ⁠شركة (ريلاينس إندستريز) في 28 آذار.



وأظهرت البيانات أن ناقلة النفط (سميرني) من فئة سويزماكس، التي ترفع علم ليبيريا، غادرت المضيق في 12 آذار، وفرغت مليون برميل من النفط الخام السعودي في مومباي لصالح شركة التكرير الحكومية (هندوستان بتروليوم كورب) في 16 آذار.



وغادرت ناقلة أخرى من فئة سويزماكس، تحمل اسم (شينلونج)، المضيق في السادس من آذار، وفرغت مليون برميل من النفط الخام السعودي في مومباي في 11 من الشهر ذاته.



وأظهرت بيانات كبلر أن ناقلة النفط (إم.إس.جي) التي ترفع علم الجابون، والمحملة بوقود متبق، تتجه إلى ميناء بيبافاف الهندي بعدما عبرت المضيق في التاسع من نيسان.

وأظهرت البيانات أن ناقلة النفط (نافارا) التي ترفع علم ليبيريا وعبرت المضيق في 31 مارس آذار، فرغت زيت الوقود في ميناء سيكا في الثامن أبريل نيسان.



وفي أواخر آذار، قالت الحكومة الهندية إن ناقلتين لغاز البترول المسال، تحملان نحو 94 ألف طن من غاز ⁠الطهي، عبرتا مضيق هرمز بأمان وتتجهان نحو الهند.



وأظهرت بيانات كبلر أن السفينة (بي.دبليو تي.واي.آر) فرغت حمولتها في مومباي وبيبافاف في الفترة بين الخامس والسابع من نيسان، بينما فرغت السفينة (بي.دبليو إي.إل.إم) حمولتها في ثلاثة موانئ هندية في الفترة بين السادس و15 نيسان.



وقبل ذلك، غادرت أربع ناقلات غاز البترول المسال أخرى ترفع علم الهند مضيق هرمز وهي، (شيفاليك) و(ناندا ديفي) و(باين جاز) و(جاج فاسانت).



- فيتنام



أظهرت بيانات كبلر أن ناقلة النفط العملاقة (آجيوس فانوريوس 1) التي ترفع علم مالطا دخلت الخليج عبر مضيق هرمز في 15 نيسان وفي محاولة ثانية للعبور.



وكانت الناقلة من بين عدة ⁠سفن حاولت دخول الخليج أمس الأحد خلال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.



وأظهرت البيانات أنها متجهة إلى العراق لتحميل خام البصرة لنقله إلى فيتنام.



- ماليزيا



دخلت ناقلة النفط العملاقة (سيريفوس) التي ترفع علم ليبيريا وخرجت من منطقة الرسو التجريبية لمضيق هرمز وهو مسار صمم لتجاوز لارك الإيرانية في 10 نيسان.

ومن المتوقع أن تصل الناقلة، المحملة بالنفط من السعودية والإمارات في أوائل آذار، إلى ميناء ملقة الماليزي في 21 نيسان.



وعبرت ناقلة النفط (أوشن ثاندر)، المحملة بالنفط الخام العراقي وتستأجرها وحدة تابعة ⁠لشركة الطاقة الحكومية الماليزية (بتروناس)، مضيق هرمز في الخامس من نيسان، ومن المتوقع أن تفرغ حمولتها البالغة مليون برميل من خام البصرة الثقيل في بنجرانج بماليزيا.



وقال مصدران مطلعان لـ"رويترز" إن الناقلتين من بين سبع سفن مرتبطة بماليزيا سمحت لها إيران بعبور المضيق.



- باكستان



دخلت ناقلتان ترفعان علم باكستان إلى الخليج في 12 نيسان.



وأظهرت بيانات أن ناقلة النفط (شالامار) وهي من فئة أفراماكس تتجه إلى الإمارات اليوم الاثنين لتحميل خام داس، في حين تتجه ناقلة النفط (خيربور) من فئة باناماكس إلى الكويت لتحميل منتجات مكررة.



وعبرت ناقلة النفط (بي.أليكي) من فئة أفراماكس مضيق هرمز في 28 آذار وفرغت شحنة نفط خام سعودي في كراتشي في 31 آذار. (رويترز)