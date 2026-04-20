إيران.. إعدام شخصين بتهمة التجسس

أفادت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية ، بأن أعدمت شخصين بتهمة التجسس.



وذكرت وكالة ميزان، أنه تم تنفيذ إعدام الشخصين فجر اليوم الإثنين، علماً إن إحدى المحاكم الثورية في مدينة كرج، بالقرب من ، قد أصدرت حكمين بالإعدام بحقهما.



واتهمت السلطات الإيرانية الشخصين بالتجسس لصالح (الموساد)، فيما لم يتضح على الفور موعد اعتقالهما أو تاريخ صدور الحكمين بحقهما.



وانتقدت منظمات حقوق الإنسان طوال سنوات الاستخدام المكثف لعقوبة الإعدام في إيران، متهمة السلطات باستغلال عمليات الإعدام كوسيلة للترهيب.



وبحسب منظمة "إيران لحقوق الإنسان" ومقرها ، فقد تم إعدام 1639 شخصاً على الأقل في إيران العام الماضي، وهو أعلى رقم يُسجل خلال 35 عاماً.

