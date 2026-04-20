انتخابات بلغاريا.. "صديق لروسيا" يحقق "فوزاً كبيراً"!

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات في بلغاريا، اليوم الاثنين، فوز ، وهو صديق لروسيا، بأغلبية ساحقة ‌مما يعني تهميش قوى سياسية هيمنت على المشهد في البلاد لفترة طويلة.



وتشكل النتيجة، التي تجاوزت توقعات استطلاعات الرأي، واحدة من أقوى النتائج التي يحققها حزب واحد في جيل كامل، وقد ⁠تنهي في الوقت الحالي حالة عدم استقرار طال أمدها وأدت إلى إجراء ثماني انتخابات في خمس سنوات.



وحصل حزب بلغاريا الذي يتزعمه راديف على 44.7 بالمئة من الأصوات بعد فرز 91.7 بالمئة منها، مما يشير إلى أنه يمكن أن يحكم منفرداً لكنه لم يستبعد تشكيل ائتلاف مع أحزاب ‌مؤيدة ⁠لأوروبا أو حزب أصغر. (رويترز)

