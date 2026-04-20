بعد زيارته بغداد.. قاآني ينتقد التدخل الأميركي بتشكيل الحكومة العراقية

بعد زيارته بصورة مفاجئة وسط الصراع المستمر بين وأميركا، انتقد قائد ، إسماعيل قاآني "التدخلات الأميركية في تشكيل الحكومة ".



وقال قاآني في بيان إن تشكيل الحكومة "حقّ للشعب ، ولا يحق لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية التدخل في شؤونه"، وفق تعبيره.

كما اعتبر أن "العراق أكبر من أن يتدخل الآخرون في شؤونه"، مشدداً على أن "اختيار رئيس الوزراء يتم حصراً وفق القرار العراقي"



أما عن زيارته إلى العاصمة ، فأشار إلى أنها أتت بهدف " إبلاغ تقدير وشكر الشعب والنظام في إيران لما أبداه الشعب العراقي من وعي وتضامن وتعاون"، حسب قوله.