عربي-دولي
بعد زيارته بغداد.. قاآني ينتقد التدخل الأميركي بتشكيل الحكومة العراقية
Lebanon 24
20-04-2026
|
08:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد زيارته
العراق
بصورة مفاجئة وسط الصراع المستمر بين
إيران
وأميركا، انتقد قائد
فيلق القدس في الحرس الثوري
الإيراني
، إسماعيل قاآني "التدخلات الأميركية في تشكيل الحكومة
العراقية
".
وقال قاآني في بيان إن تشكيل الحكومة "حقّ للشعب
العراقي
، ولا يحق لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية التدخل في شؤونه"، وفق تعبيره.
كما اعتبر أن "العراق أكبر من أن يتدخل الآخرون في شؤونه"، مشدداً على أن "اختيار رئيس الوزراء يتم حصراً وفق القرار العراقي"
أما عن زيارته إلى العاصمة
بغداد
، فأشار إلى أنها أتت بهدف " إبلاغ تقدير وشكر الشعب والنظام في إيران لما أبداه الشعب العراقي من وعي وتضامن وتعاون"، حسب قوله.
