لافروف: حلم الدولة الفلسطينية يتبخر ومؤامرة لتقسيم العالم الإسلامي

20-04-2026 | 08:27
لافروف: حلم الدولة الفلسطينية يتبخر ومؤامرة لتقسيم العالم الإسلامي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن فرص إنشاء دولة فلسطينية آخذة في التضاؤل، مشدداً على أن الوضع الراهن يفاقم مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل "ركود كامل" للمسار السياسي.

وأوضح لافروف، خلال كلمته في اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأزمة الخليج سيتركان أثراً مباشراً على أمن واستقرار المنظمة.
 
وحذر من أن الجهات الداعمة للفوضى في الشرق الأوسط تسعى بشكل ممنهج إلى إحداث انقسام داخل العالم الإسلامي.

وعلى الصعيد الدولي، أشار وزير الخارجية الروسي إلى وجود أصوات في الغرب تدعو لإنشاء كتلة عسكرية جديدة تضم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وأوكرانيا، وذلك في سياق أزمة حلف "الناتو".
 
وأكد لافروف في تصريحاته أن الجيوش الأوروبية تسعى مجدداً للتوحد تحت ما وصفه بـ"راية النازية".
