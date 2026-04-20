في نيويورك... إكتشاف غير متوقّع تحت مقبرة!

كشف علماء حشرات عن وجود واحد من أكبر تجمعات النحل الأرضي في العالم تحت مقبرة في ، حيث يُقدّر عددها بنحو 5.5 مليون نحلة من نوع "Andrena regularis".



ويظهر هذا النحل بكثافة كل ربيع، إذ يخرج من جحوره تحت الأرض بحثًا عن حبوب اللقاح والتزاوج، في ظاهرة لافتة لا ترتبط بالنحل الاجتماعي مثل نحل العسل، بل بنوع يعيش حياة انعزالية داخل أنفاق ترابية.



ورغم تسجيل وجود هذا النوع في مقبرة "إيست لون" منذ العام 1935، فإن الحجم الحقيقي لهذا التجمع لم يُكتشف إلا في العام 2021، عندما لاحظت فنية مختبر بجامعة كورنيل، راشيل فوردايس، نشاطًا كثيفًا للنحل أثناء مرورها بالموقع. (ارم نيوز)

