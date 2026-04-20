دويّ إنفجار... إستهداف منصة لإطلاق الصواريخ في اليمن

أفادت مصادر أمنية، أن غارة جوية دقيقة، يعتقد أنها أميركية، استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ، تابعة لـ"الحوثيين" في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وأوضحت المصادر أن طائرة مسيّرة استهدفت منصة متحركة في منطقة في مديرية مكيراس، فيما أكد سكان محليون سماع دوي انفجار في أنحاء متفرقة من المديرية. (سكاي نيوز)