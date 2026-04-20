71.4 مليار دولار كلفة إعادة إعمار غزة خلال 10 سنوات

قدّر تقييم أوروبي-أممي مشترك كلفة إعادة إعمار خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 71.4 مليار دولار.



وأعلنت والاتحاد ، اليوم الإثنين، هذا التقدير الذي استند إلى دراسة أُعدّت بالتعاون مع ، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأشار البيان المشترك إلى أن "الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بعد 24 شهراً من النزاع" تُقدّر بـ71.4 مليار دولار، لافتاً إلى ضرورة تأمين 26.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ18 الأولى بهدف استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنى التحتية الرئيسية، ودعم التعافي الاقتصادي.

وكانت الأمم المتحدة قد شددت أخيراً على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة وعدم استهدافها، في ظل تقارير يومية تتحدث عن استمرار الهجمات على المناطق السكنية في مختلف محافظات القطاع، عبر غارات جوية وقصف وإطلاق نار بحري، ما أدى إلى سقوط ضحايا.