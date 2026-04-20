قاليباف يتجه إلى إسلام أباد للمشاركة في محادثات مع واشنطن.. تقرير يكشف

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين أن وفدًا من طهران يعتزم التوجه يوم الثلاثاء إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، في وقت لا تزال فيه إيران تدرس بشكل نهائي قرار المشاركة.
وبحسب المصادر، فإن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يقود فريق التفاوض، سيشارك في المحادثات في حال حضر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، المتوقع أن يتوجه إلى باكستان قادمًا من واشنطن.
في المقابل، نقلت "رويترز" عن مصدر إيراني رفيع أن طهران "تنظر بإيجابية" إلى المشاركة في المحادثات، لكنها لم تحسم قرارها بعد، مشيرًا إلى أن الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية يشكّل العائق الأبرز أمام المضي في العملية التفاوضية.
وأضاف المصدر أن باكستان، التي تلعب دور الوسيط، تكثف جهودها لإنهاء الحصار ودفع إيران إلى الانخراط في مسار التفاوض.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر، بعدما أعلنت واشنطن احتجاز سفينة شحن إيرانية قالت إنها حاولت خرق الحصار، ما دفع طهران إلى التلويح بالرد.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة "ليست جادة" في المسار الدبلوماسي، مؤكدًا تمسك بلاده بمواقفها.