قاليباف يتجه إلى إسلام أباد للمشاركة في محادثات مع واشنطن.. تقرير يكشف

نقلت صحيفة " تايمز" عن مسؤولين إيرانيين أن وفدًا من يعتزم التوجه يوم الثلاثاء إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء محادثات مع ، في وقت لا تزال فيه تدرس بشكل نهائي قرار المشاركة.



وبحسب المصادر، فإن رئيس محمد باقر قاليباف، الذي يقود فريق التفاوض، سيشارك في المحادثات في حال حضر الأميركي جيه دي فانس، المتوقع أن يتوجه إلى باكستان قادمًا من .

في المقابل، نقلت " " عن مصدر إيراني رفيع أن طهران "تنظر بإيجابية" إلى المشاركة في المحادثات، لكنها لم تحسم قرارها بعد، مشيرًا إلى أن الحصار الأميركي المفروض على الموانئ يشكّل العائق الأبرز أمام المضي في العملية التفاوضية.

وأضاف المصدر أن باكستان، التي تلعب دور الوسيط، تكثف جهودها لإنهاء الحصار ودفع إيران إلى الانخراط في مسار التفاوض.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر، بعدما أعلنت واشنطن احتجاز سفينة شحن إيرانية قالت إنها حاولت خرق الحصار، ما دفع طهران إلى التلويح بالرد.

، قال المتحدث باسم الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة "ليست جادة" في المسار الدبلوماسي، مؤكدًا تمسك بلاده بمواقفها.