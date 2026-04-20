تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قاليباف يتجه إلى إسلام أباد للمشاركة في محادثات مع واشنطن.. تقرير يكشف

Lebanon 24
20-04-2026 | 16:38
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين أن وفدًا من طهران يعتزم التوجه يوم الثلاثاء إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، في وقت لا تزال فيه إيران تدرس بشكل نهائي قرار المشاركة.

وبحسب المصادر، فإن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يقود فريق التفاوض، سيشارك في المحادثات في حال حضر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، المتوقع أن يتوجه إلى باكستان قادمًا من واشنطن.

في المقابل، نقلت "رويترز" عن مصدر إيراني رفيع أن طهران "تنظر بإيجابية" إلى المشاركة في المحادثات، لكنها لم تحسم قرارها بعد، مشيرًا إلى أن الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية يشكّل العائق الأبرز أمام المضي في العملية التفاوضية.

وأضاف المصدر أن باكستان، التي تلعب دور الوسيط، تكثف جهودها لإنهاء الحصار ودفع إيران إلى الانخراط في مسار التفاوض.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر، بعدما أعلنت واشنطن احتجاز سفينة شحن إيرانية قالت إنها حاولت خرق الحصار، ما دفع طهران إلى التلويح بالرد.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة "ليست جادة" في المسار الدبلوماسي، مؤكدًا تمسك بلاده بمواقفها.

 
 
Advertisement
الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

نائب الرئيس

الإيرانية

البرلمان

دبلوماسي

الإيراني

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24