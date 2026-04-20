ثالث استقالة وزارية تهز إدارة ترامب في خلال أسابيع

أعلن ، أن وزيرة ⁠العمل الأميركية استقالت من منصبها، مضيفا أن نائبها سيتولى المنصب بالإنابة.

وأتى الإعلان على خلفية ما أثير عن "‌سوء سلوك" داخل .

وكتب مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ‌ستيفن تشيونغ في منشور على منصة "إكس": "استقالت وزيرة العمل لوري تشافيز ديريمر ‌من الإدارة لتشغل ‌منصبا في القطاع الخاص".

وباستقالها، تصبح تشافيز ديريمر ثالث وزيرة تترك خلال ‌الأسابيع القليلة الماضية.

وتولت تشافيز ديريمر منصب وزيرة ⁠العمل في آذار 2025، بعد أن شغلت ⁠مقعدا في مجلس النواب الأميركي لمدة عامين.

واستقال أيضا عدد من مساعديها، بمن فيهم مدير مكتبها ونائبته، في خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط تحقيق داخلي في مزاعم "سوء سلوك" داخل الوزارة.