للتفاوض مع إيران.. فانس يغادر إلى إسلام آباد اليوم

من المتوقع أن يغادر جي دي الأميركي إلى إسلام آباد، الثلاثاء، لإجراء مفاوضات مع بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب، حسبما أفادت 3 مصادر أميركية موقع "أكسيوس" الإخباري.





وسيصل فانس إلى عاصمة باكستان في وقت يقترب به وقف إطلاق النار من نهايته، بينما هدد الرئيس الأميركي بقصف الجسور ومحطات الطاقة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ومن المتوقع أيضا أن يكون برفقة فانس، مبعوث ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر .



ورغم صعوبة التوصل إلى اتفاق شامل في ظل هذا الجدول الضيق، قد يوافق على تمديد المهلة إذا ظهرت تقدم.