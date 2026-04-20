وسط ضبابية الموقف... ترامب يصر على أن إيران "ستتفاوض"

أكد الرئيس الأميركي ، أن "ستتفاوض"، وذلك قبل بدء المحادثات المرتقبة في باكستان، رغم أن لم تؤكد بعد أنها سترسل وفدا إلى إسلام آباد.

وفي مقابلة هاتفية مع برنامج "ذا شو"، أبدى ثقته بأن طهران ستجلس إلى طاولة المفاوضات، محذرا من "عواقب وخيمة" في حال عدم قيامها بذلك.

وقال ترامب: "حسنا، سيفاوضون، وإذا لم يفعلوا فسيواجهون مشاكل لم يسبق لها مثيل".

وأضاف: "نأمل أن يتوصلوا إلى اتفاق عادل، وأن يعيدوا بناء بلادهم"، مضيفا أنه "عندما يفعلون ذلك لن يمتلكوا سلاحا نوويا".

وختم: "قمنا بعمل رائع في إيران وسننهي الأمر وسيكون الجميع سعداء"، لقد دمرنا بشكل كامل مواقع "الغبار " في إيران وإزالة مواقع "الغبار النووي" ستكون عملية طويلة وشاقة.