انقسام بين المفاوضين الإيرانيين والحرس الثوري.. مصادر تكشف الكواليس

وفي حديث لشبكة " إن" الإخبارية الأميركية، أشار المسؤولون إلى انقسام بين فريق التفاوض بقيادة رئيس محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي من جهة، والحرس الثوري الذي يعتقد أنه أكثر تشددا من جهة أخرى.



وحسب المصادر، يثير هذا الانقسام تساؤلات حول الجهة المخولة بالتوقيع النهائي على أي اتفاق محتمل، في حال عقدت جولة ثانية من المفاوضات بين وطهران.



كما أقر بعض مسؤولي إدارة أن تصريحات الرئيس الأميركي العلنية أضرت المفاوضات، مشيرين إلى حساسيتها وانعدام ثقة الإيرانيين العميق بالولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات لـ"سي إن إن": "لم يرق للإيرانيين لجوء ترامب إلى منصات التواصل الاجتماعي للتفاوض، وإظهاره وكأنهم وافقوا على بنود لم يتفقوا عليها بعد، وبنود لا تحظى بشعبية لدى الشعب الإيراني".



وأوضح أن "الإيرانيين قلقون بشكل خاص من الظهور بمظهر الضعيف".



وتحدث ترامب كثيرا عن المفاوضات عبر ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن إيران وافقت على مجموعة من البنود التي قالت مصادر مطلعة على المحادثات إنها لم تحسم بعد.



كما أكد ترامب أن وافقت على العديد من المطالب الأميركية المثيرة للجدل، بما في ذلك تسليم اليورانيوم المخصب، معلنا قرب انتهاء الحرب.