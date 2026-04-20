Advertisement

انقسام بين المفاوضين الإيرانيين والحرس الثوري.. مصادر تكشف الكواليس

20-04-2026 | 23:55
انقسام بين المفاوضين الإيرانيين والحرس الثوري.. مصادر تكشف الكواليس
انقسام بين المفاوضين الإيرانيين والحرس الثوري.. مصادر تكشف الكواليس photos 0
كشف مسؤولون أميركيون عن اعتقاد بعض أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب، بوجود انقسام في إيران بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وفي حديث لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أشار المسؤولون إلى انقسام بين فريق التفاوض الإيراني بقيادة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي من جهة، والحرس الثوري الذي يعتقد أنه أكثر تشددا من جهة أخرى.

وحسب المصادر، يثير هذا الانقسام تساؤلات حول الجهة المخولة بالتوقيع النهائي على أي اتفاق محتمل، في حال عقدت جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران.

كما أقر بعض مسؤولي إدارة ترامب أن تصريحات الرئيس الأميركي العلنية أضرت المفاوضات، مشيرين إلى حساسيتها وانعدام ثقة الإيرانيين العميق بالولايات المتحدة.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات لـ"سي إن إن": "لم يرق للإيرانيين لجوء ترامب إلى منصات التواصل الاجتماعي للتفاوض، وإظهاره وكأنهم وافقوا على بنود لم يتفقوا عليها بعد، وبنود لا تحظى بشعبية لدى الشعب الإيراني".

وأوضح أن "الإيرانيين قلقون بشكل خاص من الظهور بمظهر الضعيف".

وتحدث ترامب كثيرا عن المفاوضات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن إيران وافقت على مجموعة من البنود التي قالت مصادر مطلعة على المحادثات إنها لم تحسم بعد.

كما أكد ترامب أن طهران وافقت على العديد من المطالب الأميركية المثيرة للجدل، بما في ذلك تسليم اليورانيوم المخصب، معلنا قرب انتهاء الحرب.
Advertisement
إن بي سي نيوز عن مصادر: يبدو أن الحرس الثوري الإيراني لا يزال مسيطرا بقوة
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 08:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر إيرانية: الحرس الثوري يعترض طائرة مسيرة اسرائيلية من طراز "أوربيتر" فوق مدينة قم
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 08:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر قريبة من القيادة الإيرانية: اعتذار بزشكيان لدول الخليج أثار اعتراض متشددين بالحرس الثوري
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 08:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لرويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني أمير ناصر زاده وقائد الحرس الثوري محمد باكبور
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 08:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
