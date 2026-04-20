تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الطائرة "إيه 10 وارثوغ" ستعمل حتى 2030.. لهذا السبب تم تمديد فترة عملها

Lebanon 24
20-04-2026 | 23:56
A-
A+
الطائرة إيه 10 وارثوغ ستعمل حتى 2030.. لهذا السبب تم تمديد فترة عملها
الطائرة إيه 10 وارثوغ ستعمل حتى 2030.. لهذا السبب تم تمديد فترة عملها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مدد وزير القوات الجوية الأميركية تروي مينك أجل خدمة الطائرة "إيه 10 وارثوغ" الهجومية حتى عام 2030، مما ينقذ هذه الطائرة القديمة المخصصة للدعم الجوي القريب، ⁠التي لعبت دورا مهما في حرب إيران، من موعد تقاعدها السابق عام 2026.
وكتب مينك على منصات التواصل الاجتماعي: "سنمدد أجل برنامج (إيه 10 وارثوغ) حتى عام 2030"، مضيفا أن هذه الخطوة "تحافظ على القوة القتالية في الوقت الذي تعمل به القاعدة الصناعية الدفاعية على زيادة إنتاج ‌الطائرات القتالية".

ويشكل هذا القرار أحدث فصل في معركة طويلة الأمد حول مصير الطائرة، التي حلقت لأول مرة عام 1976 وظلت ‌على قائمة وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) للأصول المزمع التخلص منها لأكثر من عقدين.

ووفقا للقيادة المركزية الأميركية، استخدمت الطائرة "إيه 10" في الحرب الحالية مع إيران، كما ذكرت تقارير أن مدافعها القوية المثبتة في مقدمتها استخدمت ضد سفن إيرانية في مضيق هرمز.
ولطالما ‌جادل البعض في القوات الجوية بأن هذه ‌الطائرة قديمة للغاية ⁠وبطيئة جدا وتكلفة صيانتها باهظة، وأن سحبها من الخدمة سيوفر أموالا لأولويات تحديث أخرى، مثل تطوير الأسلحة فوق الصوتية.

لكن الطائرة "إيه 10" أثبتت أنه يكاد يكون من المستحيل التخلص ⁠منها، بينما حذر آخرون من أن تقليص الأسطول من دون وجود بديل مناسب سيترك ⁠القوات البرية بلا دعم جوي ‌كاف.

وفي عام 2021، تصدى السناتور مارك كيلي لمقترح إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسحب عشرات الطائرات من الخدمة، قائلا إنه ينبغي عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة من دون وجود بديل مناسب لأداء مهمة الدعم الجوي القريب.

ويحذر مسؤولو القوات ‌الجوية أيضا من أن الاحتفاظ بالأسطول بالكامل يضع ضغوطا على توفير العمالة اللازمة لصيانة الطائرات الأحدث.

ويشير أحدث قرار بالتمديد إلى انحسار هذه المخاوف مجددا لصالح الحفاظ على القدرة القتالية.
القوات الجوية

القوات البرية

إدارة الرئيس

وزارة الدفاع

دارة الرئيس

جو بايدن

القاعدة

بايدن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:11 | 2026-04-21
Lebanon24
01:10 | 2026-04-21
Lebanon24
01:01 | 2026-04-21
Lebanon24
00:10 | 2026-04-21
Lebanon24
00:03 | 2026-04-21
Lebanon24
00:01 | 2026-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24