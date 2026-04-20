عربي-دولي
الطائرة "إيه 10 وارثوغ" ستعمل حتى 2030.. لهذا السبب تم تمديد فترة عملها
Lebanon 24
20-04-2026
|
23:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
مدد وزير
القوات الجوية
الأميركية تروي مينك أجل خدمة الطائرة "إيه 10 وارثوغ" الهجومية حتى عام 2030، مما ينقذ هذه الطائرة القديمة المخصصة للدعم الجوي القريب، التي لعبت دورا مهما في حرب
إيران
، من موعد تقاعدها السابق عام 2026.
وكتب مينك على منصات التواصل الاجتماعي: "سنمدد أجل برنامج (إيه 10 وارثوغ) حتى عام 2030"، مضيفا أن هذه الخطوة "تحافظ على القوة القتالية في الوقت الذي تعمل به
القاعدة
الصناعية الدفاعية على زيادة إنتاج الطائرات القتالية".
ويشكل هذا القرار أحدث فصل في معركة طويلة الأمد حول مصير الطائرة، التي حلقت لأول مرة عام 1976 وظلت على قائمة
وزارة الدفاع
الأميركية (بنتاغون) للأصول المزمع التخلص منها لأكثر من عقدين.
ووفقا للقيادة المركزية الأميركية، استخدمت الطائرة "إيه 10" في الحرب الحالية مع إيران، كما ذكرت تقارير أن مدافعها القوية المثبتة في مقدمتها استخدمت ضد سفن إيرانية في مضيق هرمز.
ولطالما جادل البعض في القوات الجوية بأن هذه الطائرة قديمة للغاية وبطيئة جدا وتكلفة صيانتها باهظة، وأن سحبها من الخدمة سيوفر أموالا لأولويات تحديث أخرى، مثل تطوير الأسلحة فوق الصوتية.
لكن الطائرة "إيه 10" أثبتت أنه يكاد يكون من المستحيل التخلص منها، بينما حذر آخرون من أن تقليص الأسطول من دون وجود بديل مناسب سيترك القوات البرية بلا دعم جوي كاف.
وفي عام 2021، تصدى السناتور مارك
كيلي
لمقترح
إدارة الرئيس
السابق
جو بايدن
بسحب عشرات الطائرات من الخدمة، قائلا إنه ينبغي عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة من دون وجود بديل مناسب لأداء مهمة الدعم الجوي القريب.
ويحذر مسؤولو القوات الجوية أيضا من أن الاحتفاظ بالأسطول بالكامل يضع ضغوطا على توفير العمالة اللازمة لصيانة الطائرات الأحدث.
ويشير أحدث قرار بالتمديد إلى انحسار هذه المخاوف مجددا لصالح الحفاظ على القدرة القتالية.
مواضيع ذات صلة
"الدكتورة يومي" باعتراف جريء: لهذا السبب أهملت عملي وغبت عنكم
"إير فرانس": تمديد تعليق الرحلات من دبي والرياض وإليهما حتى 19 نيسان
الجيش الإيراني: دفاعاتنا الجوية أصابت طائرة أمريكية من طراز إيه ١٠ وسقطت في مياه الخليج
حرس الثورة: بدأت الموجة الـ13 من عملية "الوعد الصادق 4" بواسطة وحدة الطائرات المسيّرة
قد يعجبك أيضاً
البيت الأبيض: واشنطن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اعتقال شاب صيني في مطار نيويورك بعد تصوير منشآت عسكرية حساسة
إيران: الهجوم الأميركي على السفينة توسكا قرصنة وإرهاب
تقييم أولي يكشف حمولة السفينة الإيرانية المحتجزة.. هذا ما كشفته التحقيقات
رئيس البرلمان الإيراني: لا نقبل التفاوض تحت التهديد
لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟
مراسلة الـ"ال بي سي": هيدا يلي صار معي بالضاحية الجنوبية
قبل نهاية الشهر... مؤسسات إلى الإقفال
إنفجار قويّ... شاهدوا بالفيديو ما حصل مع إعلاميّ لبنانيّ في الجنوب مباشرة على الهواء
بعد تحطيم تمثال المسيح في جنوب لبنان... هذا ما قاله نتنياهو
أيضاً في عربي-دولي
01:11 | 2026-04-21
البيت الأبيض: واشنطن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق مع إيران
01:10 | 2026-04-21
اعتقال شاب صيني في مطار نيويورك بعد تصوير منشآت عسكرية حساسة
01:01 | 2026-04-21
إيران: الهجوم الأميركي على السفينة توسكا قرصنة وإرهاب
00:10 | 2026-04-21
تقييم أولي يكشف حمولة السفينة الإيرانية المحتجزة.. هذا ما كشفته التحقيقات
00:03 | 2026-04-21
رئيس البرلمان الإيراني: لا نقبل التفاوض تحت التهديد
00:01 | 2026-04-21
زيلينسكي يهاجم مبعوثين أميركيين... تجاهل كييف "قلة احترام"
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
