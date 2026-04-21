عربي-دولي

رئيس البرلمان الإيراني: لا نقبل التفاوض تحت التهديد

Lebanon 24
21-04-2026 | 00:03
رئيس البرلمان الإيراني: لا نقبل التفاوض تحت التهديد
أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الاثنين، أن طهران لا تقبل التفاوض مع الولايات المتحدة تحت التهديد.

وأضاف قاليباف، وهو أيضاً كبير المفاوضين الإيرانيين، في منشور على منصة "إكس" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يسعى لتحويل طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام".
من جهته، اعتبر مسؤول إيراني، طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، أن "لهجة تصريحات ترامب العلنية والحصار الأميركي المستمر هما أخطر عاملين يهددان المحادثات".

كما أردف المسؤول أن واشنطن وطهران اتفقا إلى حد كبير على الخطوط العريضة للاتفاق، لكن لهجة ترامب "المتشددة العلنية"، على حد وصفه، تهدد بتقويض التقدم الدبلوماسي.
