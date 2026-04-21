عربي-دولي
تقييم أولي يكشف حمولة السفينة الإيرانية المحتجزة.. هذا ما كشفته التحقيقات
Lebanon 24
21-04-2026
|
00:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
رجحت مصادر في قطاع الأمن البحري، الاثنين، أن سفينة الحاويات "توسكا" التي ترفع
العلم
الإيراني
والتي اعتلتها القوات الأميركية واحتجزتها الأحد تحمل ما تعتبره
واشنطن
مواد ذات استخدام مزدوج.
وذكرت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن تقييماتها الأولية تشير إلى أن السفينة كانت تحمل على الأرجح مواد ذات استخدام مزدوج بعد رحلة من آسيا، وفق
رويترز
.
كما قال أحد المصادر إن السفينة كانت قد نقلت في وقت سابق مواد تعتبر ذات استخدام مزدوج.
المعادن
والأنابيب والمكونات الإلكترونية
غير أن المصادر لم تتطرق إلى تفاصيل بشأن هذه المواد. وأدرجت القيادة المركزية الأميركية المعادن والأنابيب والمكونات الإلكترونية ضمن بضائع أخرى قد يكون لها استخدام عسكري وصناعي ويمكن مصادرتها.
وأفاد أحد المصادر أن طاقم السفينة "توسكا" يضم قبطاناً إيرانياً وأفراداً إيرانيين رغم عدم وضوح ما إذا كان جميع أفراد الطاقم من الجنسية
الإيرانية
.
كما أضاف مصدران آخران أن سفن مجموعة خطوط الشحن التابعة لإيران تخضع لسيطرة
الحرس الثوري
، ويتألف طاقمها عادة من إيرانيين، وأحياناً يستعينون ببحارة باكستانيين.
فيما لم ترد
وزارة الخارجية الإيرانية
بعد على طلب للتعليق.
تحليل صور الأقمار الصناعية
وحسب تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته شركة تحليل البيانات "سينماكس"، تم رصد "توسكا" وهي راسية في ميناء تايتشانغ الصيني شمال شنغهاي في 25 آذار، ووصلت إلى ميناء جاولان الجنوبي بالصين في 29-30 آذار.
كما أضاف التحليل أن السفينة قامت بتحميل حاويات في جاولان ثم توقفت قرب مرسى بورت كلانج بماليزيا في 11-12 نيسان إذ قامت بتحميل المزيد من الحاويات. وكانت "توسكا" محملة بالحاويات عندما وصلت إلى خليج عمان الأحد.
مواضيع ذات صلة
الجيش الأميركي: يتم تفتيش حمولة السفينة الإيرانية "توسكا" التي حاولت اختراق الحصار
Lebanon 24
الجيش الأميركي: يتم تفتيش حمولة السفينة الإيرانية "توسكا" التي حاولت اختراق الحصار
21/04/2026 08:27:33
21/04/2026 08:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز: البحرية الأميركية أجرت عملية تفتيش للسفينة الإيرانية وتحفظت على حمولتها
Lebanon 24
نيويورك تايمز: البحرية الأميركية أجرت عملية تفتيش للسفينة الإيرانية وتحفظت على حمولتها
21/04/2026 08:27:33
21/04/2026 08:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقال وسيطة أسلحة إيرانية.. هذا ما تم كشفه
Lebanon 24
اعتقال وسيطة أسلحة إيرانية.. هذا ما تم كشفه
21/04/2026 08:27:33
21/04/2026 08:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط انتقامي ايراني.. هذا ما كشفه ترامب
Lebanon 24
مخطط انتقامي ايراني.. هذا ما كشفه ترامب
21/04/2026 08:27:33
21/04/2026 08:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
البيت الأبيض: واشنطن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق مع إيران
Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق مع إيران
01:11 | 2026-04-21
21/04/2026 01:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقال شاب صيني في مطار نيويورك بعد تصوير منشآت عسكرية حساسة
Lebanon 24
اعتقال شاب صيني في مطار نيويورك بعد تصوير منشآت عسكرية حساسة
01:10 | 2026-04-21
21/04/2026 01:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران: الهجوم الأميركي على السفينة توسكا قرصنة وإرهاب
Lebanon 24
إيران: الهجوم الأميركي على السفينة توسكا قرصنة وإرهاب
01:01 | 2026-04-21
21/04/2026 01:01:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: لا نقبل التفاوض تحت التهديد
Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني: لا نقبل التفاوض تحت التهديد
00:03 | 2026-04-21
21/04/2026 12:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يهاجم مبعوثين أميركيين... تجاهل كييف "قلة احترام"
Lebanon 24
زيلينسكي يهاجم مبعوثين أميركيين... تجاهل كييف "قلة احترام"
00:01 | 2026-04-21
21/04/2026 12:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟
Lebanon 24
لحاملي الذهب في لبنان... هذه السيناريوهات بانتظاركم فماذا عن الأسعار؟
09:30 | 2026-04-20
20/04/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة الـ"ال بي سي": هيدا يلي صار معي بالضاحية الجنوبية
Lebanon 24
مراسلة الـ"ال بي سي": هيدا يلي صار معي بالضاحية الجنوبية
05:21 | 2026-04-20
20/04/2026 05:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل نهاية الشهر... مؤسسات إلى الإقفال
Lebanon 24
قبل نهاية الشهر... مؤسسات إلى الإقفال
08:44 | 2026-04-20
20/04/2026 08:44:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار قويّ... شاهدوا بالفيديو ما حصل مع إعلاميّ لبنانيّ في الجنوب مباشرة على الهواء
Lebanon 24
إنفجار قويّ... شاهدوا بالفيديو ما حصل مع إعلاميّ لبنانيّ في الجنوب مباشرة على الهواء
06:47 | 2026-04-20
20/04/2026 06:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحطيم تمثال المسيح في جنوب لبنان... هذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
بعد تحطيم تمثال المسيح في جنوب لبنان... هذا ما قاله نتنياهو
06:40 | 2026-04-20
20/04/2026 06:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
01:11 | 2026-04-21
البيت الأبيض: واشنطن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق مع إيران
01:10 | 2026-04-21
اعتقال شاب صيني في مطار نيويورك بعد تصوير منشآت عسكرية حساسة
01:01 | 2026-04-21
إيران: الهجوم الأميركي على السفينة توسكا قرصنة وإرهاب
00:03 | 2026-04-21
رئيس البرلمان الإيراني: لا نقبل التفاوض تحت التهديد
00:01 | 2026-04-21
زيلينسكي يهاجم مبعوثين أميركيين... تجاهل كييف "قلة احترام"
23:56 | 2026-04-20
اليابان ترفع قيود تصدير الأسلحة "الفتاكة"
فيديو
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
21/04/2026 08:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
Lebanon 24
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
21/04/2026 08:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
Lebanon 24
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
21/04/2026 08:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
