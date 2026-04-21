عربي-دولي

تقييم أولي يكشف حمولة السفينة الإيرانية المحتجزة.. هذا ما كشفته التحقيقات

Lebanon 24
21-04-2026 | 00:10
تقييم أولي يكشف حمولة السفينة الإيرانية المحتجزة.. هذا ما كشفته التحقيقات
رجحت مصادر في قطاع الأمن البحري، الاثنين، أن سفينة الحاويات "توسكا" التي ترفع العلم الإيراني والتي اعتلتها القوات الأميركية واحتجزتها الأحد تحمل ما تعتبره واشنطن مواد ذات استخدام مزدوج.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن تقييماتها الأولية تشير إلى أن السفينة كانت تحمل على الأرجح مواد ذات استخدام مزدوج بعد رحلة من آسيا، وفق رويترز.
كما قال أحد المصادر إن السفينة كانت قد نقلت في وقت سابق مواد تعتبر ذات استخدام مزدوج.

المعادن والأنابيب والمكونات الإلكترونية
غير أن المصادر لم تتطرق إلى تفاصيل بشأن هذه المواد. وأدرجت القيادة المركزية الأميركية المعادن والأنابيب والمكونات الإلكترونية ضمن بضائع أخرى قد يكون لها استخدام عسكري وصناعي ويمكن مصادرتها.

وأفاد أحد المصادر أن طاقم السفينة "توسكا" يضم قبطاناً إيرانياً وأفراداً إيرانيين رغم عدم وضوح ما إذا كان جميع أفراد الطاقم من الجنسية الإيرانية.
كما أضاف مصدران آخران أن سفن مجموعة خطوط الشحن التابعة لإيران تخضع لسيطرة الحرس الثوري، ويتألف طاقمها عادة من إيرانيين، وأحياناً يستعينون ببحارة باكستانيين.

فيما لم ترد وزارة الخارجية الإيرانية بعد على طلب للتعليق.

تحليل صور الأقمار الصناعية
وحسب تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته شركة تحليل البيانات "سينماكس"، تم رصد "توسكا" وهي راسية في ميناء تايتشانغ الصيني شمال شنغهاي في 25 آذار، ووصلت إلى ميناء جاولان الجنوبي بالصين في 29-30 آذار.
كما أضاف التحليل أن السفينة قامت بتحميل حاويات في جاولان ثم توقفت قرب مرسى بورت كلانج بماليزيا في 11-12 نيسان إذ قامت بتحميل المزيد من الحاويات. وكانت "توسكا" محملة بالحاويات عندما وصلت إلى خليج عمان الأحد.
مواضيع ذات صلة
الجيش الأميركي: يتم تفتيش حمولة السفينة الإيرانية "توسكا" التي حاولت اختراق الحصار
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 08:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: البحرية الأميركية أجرت عملية تفتيش للسفينة الإيرانية وتحفظت على حمولتها
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 08:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقال وسيطة أسلحة إيرانية.. هذا ما تم كشفه
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 08:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مخطط انتقامي ايراني.. هذا ما كشفه ترامب
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 08:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24

