البيت الأبيض: واشنطن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق مع إيران

قالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن أصبحت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق مع ، رغم استمرار عدم اليقين بشأن عقد جولة جديدة من المحادثات.

وأضافت ليفيت في مقابلة مع قناة " " Fox News: "الولايات المتحدة أقرب الليلة من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق جيد حقاً، على عكس الاتفاق الكارثي الذي وقعه حسين ، كما نحن الآن"، في إشارة إلى لعام 2015 الذي ألغاه لاحقاً .



وقالت إن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق، لكنها أضافت أن الرئيس لديه عدة خيارات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ولن يتردد في استخدامها، مشيرة إلى أنه سبق وأثبت أنه ينفذ ما يقوله.