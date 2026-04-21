تدريب عسكري ينتهي بكارثة في اليابان

أسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في ، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 3 جنود، وفق رئيسة الوزراءاليابانية، ساناي تاكايتشي.

وكانت السلطات أكدت في وقت سابق الثلاثاء، مقتل ثلاثة من أفراد قوات الدفاع الذاتي البرية جراء انفجار ذخيرة على ما يبدو.

ووقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي اليابان.

وقالت تاكايشي إن "ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها" ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة وإصابة آخر.

ولم تُعرف بعد أسباب الحادث، لكن يعتقد أنه نجم عن انفجار غير متعمد لذخيرة دبابات في ميدان التدريب "هيجوداي" التابع للقوات في بلدة كوسو بمحافظة أويتا، بحسب ما نقلت وكالة للأنباء عن الحكومة المحلية.