عربي-دولي

جولة المفاوضات الثانية بين أميركا وإيران ستعقد بموعدها.. هذا ما اكده مصدر باكستاني

Lebanon 24
21-04-2026 | 02:31
جولة المفاوضات الثانية بين أميركا وإيران ستعقد بموعدها.. هذا ما اكده مصدر باكستاني
قال مصدر رسمي باكستاني ل"العربية" و"الحدث"، الثلاثاء، إن الجولة الثانية من المفاوضات ستعقد في موعدها المقرر، مؤكداً وصول وفدي أميركا وإيران اليوم إلى إسلام آباد في وقت متزامن.

وأشار المصدر الرسمي الباكستاني إلى أنه "لا معلومات لدينا حالياً عن تمديد وقف النار بين أميركا وإيران".
وذكرت شبكة "سي إن إن" CNN، نقلاً عن مصادرها، أن الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية الإيرانية ستعقد صباح يوم الأربعاء 22 نيسان، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. ووفقاً للشبكة، سيرأس الوفد الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس، بينما سيترأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
في وقت سابق، ذكرت إيران أنه لم يتم اتخاذ أي قرار للمشاركة في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

يذكر أن إيران والولايات المتحدة أجرتا مفاوضات في 11 نيسان في إسلام أباد. وترأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وترأس الوفد الأميركي نائب الرئيس، جيه دي فانس. وأكدت طهران وواشنطن لاحقاً فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية طويلة الأجل للصراع بسبب عدد من التناقضات.
