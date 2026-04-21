جولة المفاوضات الثانية بين أميركا وإيران ستعقد بموعدها.. هذا ما اكده مصدر باكستاني

قال مصدر رسمي باكستاني ل"العربية" و"الحدث"، الثلاثاء، إن الجولة الثانية من المفاوضات ستعقد في موعدها المقرر، مؤكداً وصول وفدي أميركا وإيران اليوم إلى إسلام آباد في وقت متزامن.



وأشار المصدر الرسمي إلى أنه "لا معلومات لدينا حالياً عن تمديد وقف النار بين أميركا وإيران".

وذكرت شبكة " إن" CNN، نقلاً عن مصادرها، أن الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية ستعقد صباح يوم الأربعاء 22 نيسان، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. ووفقاً للشبكة، سيرأس الوفد الأميركي جي دي ، بينما سيترأس الوفد قاليباف.

في وقت سابق، ذكرت أنه لم يتم اتخاذ أي قرار للمشاركة في المفاوضات مع .



يذكر أن إيران والولايات المتحدة أجرتا مفاوضات في 11 نيسان في إسلام أباد. وترأس الوفد الإيراني رئيس ، محمد قاليباف، وترأس الوفد الأميركي نائب الرئيس، جيه دي فانس. وأكدت وواشنطن لاحقاً فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية طويلة الأجل للصراع بسبب عدد من التناقضات.