أعلن رئيس للقوات المسلحة الروسية، ، أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على 80 بلدة أوكرانية منذ بداية العام، إضافة للسيطرة على لوغانسك الشعبية بالكامل.

وقال خلال جولة تفقدية لمنطقة مجموعة قوات "الجنوب" الروسية: "منذ بداية هذا العام، أصبحت 80 بلدة وأكثر من 1700 كيلومتر مربع من الأراضي تحت سيطرتنا. وتم الانتهاء من تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل"، بحسب تعبيره.

وقال رئيس العامة للقوات المسلحة الروسية خلال جولته التفقدية: "خلال شهري وأبريل، حررت القوات الروسية 34 بلدة، وحوالي 700 كيلومتر مربع من الأراضي"، بحسب تعبيره.