عربي-دولي

بتهمة التعامل مع اسرائيل.. ايران تعدم مواطناً

21-04-2026 | 04:01
بتهمة التعامل مع اسرائيل.. ايران تعدم مواطناً
قالت وكالة ميزان للأنباء، المنصة الإخبارية التابعة للسلطة القضائية في إيران، إن طهران أعدمت، الثلاثاء، رجلا اتّهم بأنه أحد قادة شبكة مرتبطة بجهاز المخابرات الإسرائيلي وبإضرام النار في مسجد في العاصمة خلال احتجاجات كانون الثاني.
 
وذكرت الوكالة أن الرجل يدعى أميرعلي ميرجعفري، مضيفة أنه أُدين بتنفيذ عملية إحراق متعمد في مسجد في طهران وقيادة أنشطة مناهضة للأمن.

وأضافت ميزان أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام الصادر بحقه، وجرى تنفيذه في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

والإثنين، ذكرت ذات الوكالة أن طهران أعدمت رجلين أدينا بالتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" والتخطيط لهجمات داخل البلاد.
 
وذكرت ميزان أن الرجلين، وهما محمد معصوم شاهي وحامد وليدي، اتُهما بالانتماء إلى شبكة تجسس مرتبطة بالموساد، وأنهما تلقيا تدريبات في الخارج، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق.

وأفادت ميزان أنهما أُدينا بتهم من بينها "معاداة الله" والتعاون مع جماعات معادية، وأن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحقهما قبل تنفيذها.
وكان تقرير مشترك لمنظمتي "إيران لحقوق الإنسان" ومقرها النرويج، و"معا ضد عقوبة الإعدام" الفرنسية، كشف أن السلطات الإيرانية نفذت ما لا يقل عن 1639 حكم إعدام خلال عام 2025، في أعلى حصيلة سنوية يتم تسجيلها منذ عام 1989.

وأوضح التقرير أن عدد حالات الإعدام المسجل العام الماضي يمثل زيادة بنسبة 68 بالمئة مقارنة بعام 2024، الذي شهد تنفيذ 975 حكم إعدام، مشيرا إلى أن بين المعدومين 48 امرأة.
