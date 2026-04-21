تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

لمواجهة أزمة الطاقة.. ترامب يستحضر قانونا من الحرب الباردة

Lebanon 24
21-04-2026 | 04:27
A-
A+
لمواجهة أزمة الطاقة.. ترامب يستحضر قانونا من الحرب الباردة
لمواجهة أزمة الطاقة.. ترامب يستحضر قانونا من الحرب الباردة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إنه سيلجأ إلى قانون للأمن القومي يعود إلى حقبة الحرب الباردة في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي من وقود السيارات والكهرباء.
وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، الثلاثاء، أن استخدام ترامب لقانون الإنتاج الدفاعي، الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة في القرن الماضي، جاء في ظل ارتفاع أسعار البنزين خلال الحرب مع إيران، وارتفاع تكاليف الكهرباء.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن سلسلة المذكرات الرئاسية التي وقعها ترامب ضرورية لكي تتمكن وزارة الطاقة من استخدام التمويل الذي تم تأمينه في قانون الميزانية الذي أقره الجمهوريون العام الماضي.

تتناول هذه المذكرات إنتاج النفط وتكريره، ومحطات الطاقة العاملة بالفحم، وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي ومعالجته، وغيرها.

وتستند المذكرات إلى قانون صدر عام 1950 يمنح الرؤساء صلاحيات واسعة لتعزيز الإنتاج الصناعي الخاص وسلاسل التوريد للمواد التي تعد حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة. علما أن ترامب والرئيس جو بايدن سبق أن استعانى بهذا القانون سابقا.
 وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز في بيان: "وعد الرئيس ترامب بإطلاق العنان بالكامل لهيمنة الطاقة الأميركية لحماية أمننا الاقتصادي والوطني".

وأضافت أن المذكرات تسمح لوزارة الطاقة بـ"تعزيز بنية شبكة الكهرباء وإطلاق طاقة موثوقة وميسورة التكلفة وآمنة".

وتقدم المذكرات مبررات واسعة لتفعيل القانون، وتشير مذكرة خاصة بإنتاج النفط وتكريره والخدمات اللوجستية إلى أنه بدون تدخل، لا يمكن توقع أن يتحرك القطاع الصناعي الأميركي بالسرعة الكافية "بسبب القيود التمويلية، وطول فترات التنفيذ، وتعقيدات التراخيص، واختناقات البنية التحتية، ومحدودية سلاسل التوريد".

كما تطرح إمكانية قيام الحكومة الفيدرالية بـ"الشراء، أو الالتزام بالشراء، أو تقديم دعم مالي لتطوير قدرات الإنتاج" وغيرها من الإجراءات.
دونالد ترامب

البيت الأبيض

وزارة الطاقة

جو بايدن

الجمهوري

دونالد

التزام

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24