إذا شعرت بالخطر... هل تُقدم إسرائيل على ضرب تركيا؟

ذكرت "ارم نيوز"، أنّ موقع "نتسيف" الإسرائيليّ، نقل تحليلات أميركية حذرت من اعتزام توجيه ضربة وقائية لمواقع حيوية في ، تضاهي التي شنتها على جبهات عربية إبان حرب 1967.



ووصف الموقع التحليلات التي نسبها إلى موقع إخباري أميركي بـ"بالمدهشة"، واقتبس منها تقديرًا يشير إلى أن "إسرائيل قد تُفكّر في شنّ ضربة استباقية ضدّ تركيا، إذا تصاعدت التوترات بين الجانبين، وخرجت عن السيطرة".



ويُشبه السيناريو المحتمل حرب 1967، وفقًا للتعبير الإسرائيلي، حين شنّت إسرائيل هجومًا مفاجئًا على جبهات عربية، بداعي "تحييد التهديدات" في غضون ساعات.



وبحسب التحليل، فإن "تصاعد التوترات مع تل أبيب في عهد ، وتوسُّع القدرات العسكرية ، قد يدفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عسكرية حاسمة، إذا ما شعرت بتهديد وجودي".



ووضع التحليل الأميركي قائمة بالأهداف التركية المزمع ضربها إسرائيليًا خلال هجوم محتمل، جاء في طليعتها: استهداف أسطول المقاتلات التركية F-16، بالإضافة إلى توجيه ضربات حاسمة لقواعد القوات الجوية، ومواقع إنتاج المسيَّرات، خاصة منشآت مسيَّرات من طراز "بيرقدار" التركية.



كما شملت قائمة الأهداف قواعد وسفن البحرية التركية، ومنظومات الدفاع الجوي والرادار؛ علاوة على البنية التحتية الصناعية العسكرية الرئيسة.



وخلصت التحليلات إلى أنه "إذا اعتقدت إسرائيل أن وجودها المحك، فقد تبادر بضربة استباقية سريعة وحاسمة وساحقة، لإضعاف قدرات تركيا قبل اندلاع حرب شاملة". (ارم نيوز)

