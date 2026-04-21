ترامب: لا أريد تمديد وقف النار مع إيران

قال الرئيس الأميركيّ ، إنّ "الأمر سينتهي مع بصفقة رائعة".

وأضاف لـ"سي ان بي سي": "نحن في موقف تفاوضي قوي مع إيران، ونتعامل معها بنجاح كبير".

ولفت إلى أنّ "الحصار البحري على إيران ناجح، ولا أريد تمديد وقف النار".

وتابع ترامب: "جاهزون للعودة إلى الخيار العسكري ضدّ إيران".