أكد ، أن مصر جاهزة للاستثمارات الأجنبية ببنية تحتية عالمية، مضيفا أن هناك فرصا استثمارية واعدة، مدعومة بتطوير غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال استقال السيسي اليوم، بقصر الاتحادية في ، نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب، الذي يجري زيارة رسمية إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم نخبة من رجال الأعمال الفنلنديين.



وخلال مشترك عُقد في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، رحب الرئيس السيسي بنظيره الفنلندي، مشيداً بالروابط العميقة التي تجمع بين القاهرة وهلسنكي.



كما شهدت المباحثات تأكيد الزعيمين على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مع التشديد على ضرورة تشجيع الاستثمارات المتبادلة وفتح جديدة لرجال الأعمال من الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة لمصر وفنلندا.

وتشهد العلاقات - الفنلندية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والابتكار الرقمي.



وتسعى مصر ضمن رؤيتها 2030 إلى تعزيز شراكاتها مع المتقدمة تقنياً، فيما تمثل فنلندا نموذجاً رائداً في التحول الأخضر والاقتصاد المعرفي. (روسيا اليوم)