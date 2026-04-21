توغّل إسرائيليّ في سوريا.. وحملة مداهمات

يواصل الجيش الاسرائيلي توغلاته في مناطق عديدة من الجنوب السوري، حيث يقوم جنوده بتجريف التربة ورفع السواتر وإغلاق الطرق الفرعية وإقامة الحواجز على مفارق الطرق الرئيسية.



وفي آخر التطورات بهذا الشأن أفادت مصادر اهلية في درعا عن قيام قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 10 آليات مدرعة بالتوجه إلى قريتي كويا ومعرية في ريف المحافظة.



ووفقا للمصادر فقد باشرت القوات بمداهمة بيوت المواطنين في هاتين القريتين ونفذت عمليات تفتيش داخلها ما خلق حالة من الذعر بين الأهالي ووصفت المصادر التحرك العسكري بالمفاجئ لأنه جاء من دون سابق إنذار فيما لم تتضح بعد الأهداف الحقيقية للعملية التي خلقت جوا من التوتر في المنطقة.



كما اجتازت، الثلاثاء، قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 10 آليات الشريط الحدودي مع السوري المحتل باتجاه منطقة حوض اليرموك ونفذت القوة عملية مداهمة لأحد منازل المواطنين في قرية "عابدين" وقامت بتفتيشه على نحو دقيف قبل أن تنسحب في وقت لاحق باتجاه مزرعة "عز الدين" الواقعة على أطراف قرية "كويا" الحدودية وسط حالة من القلق والتوتر سادت بين سكان القرى الحدودية على مرآى من قوات حكومية سورية متواجدة في المنطقة اكتفت بمراقبة المشهد.



وكانت مصادر اهلية في القنيطرة قد وثقت قيام دورية إسرائيلية باجتياز الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل صباح اليوم حيث قام الجنود رفقة العربات المدرعة باختراق "خط فض الاشتباك 1974" وصولا إلى ريف القنيطرة في عملية توغل جديدة.



كما داهم الجنود الإسرائيليون منزلاً في قرية "طرنجة" واعتقلوا شابا داخله واقتادوه معهم إلى داخل الأراضي المحتلة قبل أن تنسحب القوة إلى مواقعها خلف الشريط الحدودي. (روسيا اليوم)

