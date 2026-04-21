اعترافات لرئيس الموساد.. مقتل الضابط "م" في عملية سرية ضد إيران

قال رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد"، دافيد بارنياع، اللثام عن مقتل أحد ضباط الجهاز، المرموز له بالحرف "م"، خلال تنفيذ مهمة أمنية خارج الحدود في عام 2023.



وخلال مراسم تكريمية أقيمت في مقر الجهاز، أدلى بارنياع بتصريحات وُصفت بـ"غير المسبوقة"، أثنى فيها على "الإسهامات الاستثنائية" للضابط القتيل، موضحاً أن المهمة كانت مرتبطة بجهود تقويض البرنامج ضمن ما عُرف بعملية "زئير ".

وأشار إلى أن العمليات التي أشرف عليها "م" اتسمت بالإبداع والدهاء التقني، وكان لها دور محوري في نجاح الحملة ضد .



وفي سياق التفاصيل التي أوردتها الإعلام العبري، وتحديداً "القناة 14"، رُبطت هوية الضابط بحادثة غرق قارب شهدتها بحيرة "ماغوري" في أيار 2023، وهي الحادثة التي أودت أيضاً بحياة ضابطين من الاستخبارات الإيطالية خلال ما قيل إنه "اجتماع عمل استخباري" مشترك.



ويأتي هذا الكشف تزامناً مع إعلان "الموساد" عن إحباط مخطط "إرهابي" واسع بتوجيه من ، كان يستهدف تصفية شخصيات إسرائيلية رفيعة وضرب مرافق استراتيجية، بينما بقيت المعلومات التفصيلية حول هوية الضابط وظروف رحيله طي الكتمان لدواعٍ أمنية.