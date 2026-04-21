في الأقصى.. أعلام إسرائيلية وطقوس توراتية داخل الباحات

اقتحم مئات المستوطنين باحات المبارك، اليوم الثلاثاء، لإحياء ذكرى "الجنود القتلى" الإسرائيليين، وسط حماية أمنية مشددة من قبل قوات التي انتشرت بكثافة في المكان لتأمين الاقتحامات.



وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 200 مستوطن دخلوا باحات عبر باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، حيث تعمدوا رفع الأعلام وتأدية طقوس توراتية و"سجود ملحمي" في من المسجد، في خطوة استفزازية لمشاعر المصلين والمرابطين.



وتأتي هذه التحركات في ظل دعوات أطلقتها جماعات "الهيكل" المتطرفة لتكثيف الاقتحامات والاحتفال داخل تزامناً مع ما يسمى "عيد " المقرر غداً الأربعاء، وهو ما ينذر بتصاعد حدة التوتر في المحتلة في ظل القيود المفروضة على دخول للمسجد.

