تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
12
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
في الأقصى.. أعلام إسرائيلية وطقوس توراتية داخل الباحات
Lebanon 24
21-04-2026
|
10:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقتحم مئات المستوطنين باحات
المسجد الأقصى
المبارك، اليوم الثلاثاء، لإحياء ذكرى "الجنود القتلى" الإسرائيليين، وسط حماية أمنية مشددة من قبل قوات
الاحتلال
التي انتشرت بكثافة في المكان لتأمين الاقتحامات.
وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 200 مستوطن دخلوا باحات
المسجد
عبر باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، حيث تعمدوا رفع الأعلام
الإسرائيلية
وتأدية طقوس توراتية و"سجود ملحمي" في
المنطقة الشرقية
من المسجد، في خطوة استفزازية لمشاعر المصلين والمرابطين.
وتأتي هذه التحركات في ظل دعوات أطلقتها جماعات "الهيكل" المتطرفة لتكثيف الاقتحامات والاحتفال داخل
الأقصى
تزامناً مع ما يسمى "عيد
الاستقلال
"
الإسرائيلي
المقرر غداً الأربعاء، وهو ما ينذر بتصاعد حدة التوتر في
القدس
المحتلة في ظل القيود المفروضة على دخول
الفلسطينيين
للمسجد.
(الجزيرة)
Advertisement
المنطقة الشرقية
المسجد الأقصى
الفلسطينيين
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الاستقلال
الاحتلال
إسرائيل
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24