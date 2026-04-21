إسلام آباد تضغط لتمديد الهدنة.. وباكستان لإيران: مشاركتكم بالمفاوضات مهمة للغاية

حثت باكستان وإيران اليوم الثلاثاء على النظر في تمديد وقف إطلاق النار، وذلك قبيل يوم واحد من انتهاء مهلة الهدنة التي استمرت أسبوعين والمقرر أن تنقضي غداً الأربعاء.



وذكرت الباكستانية في بيان أن الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار بحث مع القائمة بالأعمال الأميركية ناتالي أ. بيكر في إسلام آباد "آخر التطورات الإقليمية". وأكد الجانب الباكستاني على أن "الحوار والدبلوماسية يبقيان الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين الدائمين".



وشدد دار على "ضرورة استمرار التواصل بين الولايات المتحدة وإيران"، داعياً الطرفين إلى "إعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة". ومن جانبها، أعربت المسؤولة الأميركية عن "تقدير للدور البنّاء والإيجابي" الذي تلعبه باكستان في تعزيز السلام وتيسير الحوار.



في السياق ذاته، أوضح وزير الإعلام الباكستاني أن بلاده تبذل "جهوداً مكثفة" لإقناع القيادة بالمشاركة في جولة ثانية من المحادثات، مؤكداً أن قرار بالحضور قبل نهاية أجل الهدنة يُعد "مهمًا للغاية".



وتأتي هذه المساعي في وقت صرح فيه الرئيس الأميركي بأنه يعتقد أن واشنطن "ستتوصل في النهاية إلى اتفاق كبير" مع طهران، لكنه استبعد في الوقت ذاته تمديد وقف إطلاق النار.



