تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسلام آباد تضغط لتمديد الهدنة.. وباكستان لإيران: مشاركتكم بالمفاوضات مهمة للغاية

Lebanon 24
21-04-2026 | 11:13
A-
A+
إسلام آباد تضغط لتمديد الهدنة.. وباكستان لإيران: مشاركتكم بالمفاوضات مهمة للغاية
إسلام آباد تضغط لتمديد الهدنة.. وباكستان لإيران: مشاركتكم بالمفاوضات مهمة للغاية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حثت باكستان الولايات المتحدة وإيران اليوم الثلاثاء على النظر في تمديد وقف إطلاق النار، وذلك قبيل يوم واحد من انتهاء مهلة الهدنة التي استمرت أسبوعين والمقرر أن تنقضي غداً الأربعاء.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار بحث مع القائمة بالأعمال الأميركية ناتالي أ. بيكر في إسلام آباد "آخر التطورات الإقليمية". وأكد الجانب الباكستاني على أن "الحوار والدبلوماسية يبقيان الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين الدائمين".

وشدد دار على "ضرورة استمرار التواصل بين الولايات المتحدة وإيران"، داعياً الطرفين إلى "إعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة". ومن جانبها، أعربت المسؤولة الأميركية عن "تقدير واشنطن للدور البنّاء والإيجابي" الذي تلعبه باكستان في تعزيز السلام وتيسير الحوار.

في السياق ذاته، أوضح وزير الإعلام الباكستاني أن بلاده تبذل "جهوداً مكثفة" لإقناع القيادة الإيرانية بالمشاركة في جولة ثانية من المحادثات، مؤكداً أن قرار طهران بالحضور قبل نهاية أجل الهدنة يُعد "مهمًا للغاية".

وتأتي هذه المساعي في وقت صرح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يعتقد أن واشنطن "ستتوصل في النهاية إلى اتفاق كبير" مع طهران، لكنه استبعد في الوقت ذاته تمديد وقف إطلاق النار.
Advertisement
الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

دونالد ترامب

نائب رئيس

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24