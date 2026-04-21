تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إسلام آباد تضغط لتمديد الهدنة.. وباكستان لإيران: مشاركتكم بالمفاوضات مهمة للغاية
Lebanon 24
21-04-2026
|
11:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
حثت باكستان
الولايات المتحدة
وإيران اليوم الثلاثاء على النظر في تمديد وقف إطلاق النار، وذلك قبيل يوم واحد من انتهاء مهلة الهدنة التي استمرت أسبوعين والمقرر أن تنقضي غداً الأربعاء.
وذكرت
وزارة الخارجية
الباكستانية في بيان أن
نائب رئيس
الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار بحث مع القائمة بالأعمال الأميركية ناتالي أ. بيكر في إسلام آباد "آخر التطورات الإقليمية". وأكد الجانب الباكستاني على أن "الحوار والدبلوماسية يبقيان الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين الدائمين".
وشدد دار على "ضرورة استمرار التواصل بين الولايات المتحدة وإيران"، داعياً الطرفين إلى "إعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة". ومن جانبها، أعربت المسؤولة الأميركية عن "تقدير
واشنطن
للدور البنّاء والإيجابي" الذي تلعبه باكستان في تعزيز السلام وتيسير الحوار.
في السياق ذاته، أوضح وزير الإعلام الباكستاني أن بلاده تبذل "جهوداً مكثفة" لإقناع القيادة
الإيرانية
بالمشاركة في جولة ثانية من المحادثات، مؤكداً أن قرار
طهران
بالحضور قبل نهاية أجل الهدنة يُعد "مهمًا للغاية".
وتأتي هذه المساعي في وقت صرح فيه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بأنه يعتقد أن واشنطن "ستتوصل في النهاية إلى اتفاق كبير" مع طهران، لكنه استبعد في الوقت ذاته تمديد وقف إطلاق النار.
Advertisement
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
وزير الخارجية
دونالد ترامب
نائب رئيس
الإيرانية
دبلوماسي
الإيراني
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24