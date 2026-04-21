عربي-دولي

رغم الحرب.. 4 ملايين سوداني يعودون إلى ديارهم "على مسؤوليتهم"

Lebanon 24
21-04-2026 | 12:08
رغم الحرب.. 4 ملايين سوداني يعودون إلى ديارهم على مسؤوليتهم
رغم الحرب.. 4 ملايين سوداني يعودون إلى ديارهم على مسؤوليتهم photos 0
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن عودة نحو 4 ملايين شخص طوعاً إلى ديارهم في السودان رغم تواصل الحرب التي دخلت عامها الرابع. وحذرت المنظمة من أن العائدين يواجهون صعوبات جسيمة وتحديات هائلة على الأرض.

وأوضحت المنظمة في بياناتها أن الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع أدى إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص داخلياً، وفرار 4 ملايين آخرين إلى دول الجوار. وبين تشرين الثاني 2024 والشهر الماضي، سجلت عودة نحو 3.99 مليون شخص، لا سيما إلى الخرطوم وولاية الجزيرة، حيث اعتبر البعض أن الوضع الأمني تحسن، بينما أُجبر آخرون على العودة بسبب قسوة ظروف النزوح.

وأشارت نائبة مدير إدارة الإصلاح في المنظمة، سونغ آه لي، إلى أن العائدين يواجهون دماراً واسعاً في المنازل والبنى التحتية والمرافق الأساسية كالكهرباء والمياه، خاصة في العاصمة. وفي ولاية الجزيرة، تضررت أنظمة الري في الأراضي الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي وسبل العيش.

ورغم هذه الظروف، تتوقع المنظمة عودة أكثر من مليوني شخص إضافي إلى الخرطوم خلال العام الحالي. وبينما قدمت المنظمة مساعدات لنحو 4 ملايين شخص منذ عام 2023، أكدت أن الفجوة لا تزال كبيرة مع وجود 9 ملايين نازح، مشيرة إلى عجز تمويلي يبلغ نحو 97.2 مليون دولار من أصل 170 مليون دولار مطلوبة لخطة الاستجابة لعام 2026.
