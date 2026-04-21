تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وزارة الخزانة الأميركية: إدراج 14 فردًا وكيانًا على قائمة العقوبات

Lebanon 24
21-04-2026 | 14:47
A-
A+

وزارة الخزانة الأميركية: إدراج 14 فردًا وكيانًا على قائمة العقوبات
وزارة الخزانة الأميركية: إدراج 14 فردًا وكيانًا على قائمة العقوبات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات جديدة تستهدف 14 فردًا وكيانًا، على خلفية تورطهم في عمليات شراء أو نقل أسلحة أو مكونات أسلحة لمصلحة النظام الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان، إن "هذه الخطوة تأتي في إطار استهداف شبكات مرتبطة ببرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية"، مع الإشارة إلى اعتماد إيران المتزايد على طائرات "شاهد" لاستهداف الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك منشآت الطاقة في المنطقة.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة "الضغط الاقتصادي"، وفي إطار الرد على ما وصفته بالتهديدات المستمرة التي يشكلها النظام الإيراني على الأمن العالمي.

من جهته قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وفي ظل قيادة الرئيس ترامب، وكجزء من برنامج "الغضب الاقتصادي"، ستواصل وزارة الخزانة تتبع الأموال واستهداف تهوّر النظام الإيراني وداعميه".

أوضحت الوزارة أن إيران تسعى لإعادة بناء قدراتها الإنتاجية للصواريخ، في وقت تعتمد فيه بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة من طراز "شاهد" لتنفيذ هجمات، بما في ذلك استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن العقوبات تستند إلى أوامر تنفيذية أمريكية تستهدف انتشار أسلحة الدمار الشامل وشبكات دعمها، بما في ذلك تلك المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

كما أوضحت الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت أفرادًا مرتبطين بشركة إيرانية تُدعى "بيشغام إلكترونيك سافه"، التي تعمل على توفير مكونات تُستخدم في الطائرات المسيّرة الانتحارية، وعلى رأسها طراز "شاهد 136"، لمصالحة وحدات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وبيّنت أن هذه الشبكة أسهمت في توريد آلاف المكونات الإلكترونية المستخدمة في تطوير وتشغيل هذه الطائرات.

وشملت العقوبات كيانات مرتبطة بشركة "ماهان إير" الإيرانية، التي تتهمها واشنطن بنقل أسلحة ومعدات عسكرية، إضافة إلى شركات وأفراد آخرين.

وأوضح البيان أن هذه الشبكات ساعدت في عمليات نقل وتوريد مواد تدخل في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وقالت الخزانة الأمريكية إن الشركة وشبكاتها اللوجستية تعمل في عدة دول، وتسهم في دعم عمليات النقل العسكري الإيرانية، بما في ذلك شحنات مرتبطة بالطائرات المسيّرة.

كما أشارت إلى تحديد طائرتين تابعتين للشركة كأصول خاضعة للتجميد والعقوبات.

كما استهدفت العقوبات شركات تعمل على توريد مواد مثل ألياف الكربون ومكونات كيميائية تدخل في تصنيع وقود الصواريخ، ضمن شبكات وصفتها الخزانة الأمريكية بأنها تدعم برامج  التسليح الإيرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المواد تُستخدم في رفع كفاءة المحركات الصاروخية، بما يدعم برامج الصواريخ  الباليستية الإيرانية، وأكدت أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود أوسع لحرمان إيران من الوصول إلى التقنيات والمواد التي تدعم قدراتها العسكرية".

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع حالة عدم اليقين بشأن جولة المفاوضات الثانية بين الولايات المتحدة وإيران، والمزمعة في إسلام آباد، وسط اقتراب نهاية وقف إطلاق النار المؤقت بين البلدين دون مؤشرات حاسمة على استئناف محادثات السلام؛ ما يضع المنطقة أمام سيناريو مفتوح بين التهدئة والانزلاق مجدداً نحو تصعيد وشيك.
Advertisement
الولايات المتحدة

الحرس الثوري

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

من جهته

واشنطن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:44 | 2026-04-21
Lebanon24
16:52 | 2026-04-21
Lebanon24
16:51 | 2026-04-21
Lebanon24
16:49 | 2026-04-21
Lebanon24
16:43 | 2026-04-21
Lebanon24
16:14 | 2026-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24