بعد إنفاق أكثر من مليار دولار.. واشنطن تلغي برنامج "التحكم المتطور" لأقمار GPS

ألغت القوات الفضائية الأميركية رسمياً برنامج نظام التحكم التشغيلي من الجيل التالي "OCX"، الذي كان يُفترض أن يشكل العقل المدبر الجديد لكوكبة أقمار نظام تحديد المواقع العالمي "GPS".



وجاء القرار في السابع عشر من نيسان الجاري بناءً على توصية من قيادة المشتريات الدفاعية، بعدما تبين أن النظام غير قادر على توفير الإمكانيات المطلوبة ضمن الجدول المحدد وبمستوى مخاطر "غير مقبول".



وكان الهدف من "OCX" استبدال نظام التحكم الأرضي الحالي المعروف بـ"AEP"، وتزويد القوات بإمكانيات متطورة للتحكم بالأقمار الصناعية وإدارة عمليات الإطلاق ومعالجة الأعطال.



لكن خلال مرحلة الدمج مع البنية التحتية الأوسع لـ"GPS" في 2025، تم اكتشاف "مشكلات جهازية كبيرة". وحذرت القيادة من أن استمرار العمل بهذه العيوب كان سيُعرض خدمات التموضع العسكرية والمدنية الحالية للخطر.



وبلغ إجمالي تكاليف البرنامج حتى كانون الثاني 2026 نحو 6.27 مليار دولار.



ونتيجة للتأخيرات المزمنة التي عانى منها "OCX"، واصل الجيش الأميركي تحديث نظام "AEP" القديم على مدى العقد الماضي، وهو النظام الذي لا يزال يُدير الكوكبة حتى اليوم. وبعد الإلغاء، ستتركز الجهود الآن على تطوير قدرات النظام الأرضي الحالي بدلاً من بناء نظام جديد من الصفر. (militarnyi)



Advertisement