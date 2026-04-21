إيران تعلّق مشاركتها في محادثات إسلام آباد

نقلت وكالة "تسنيم" عن مصادر، أن الوفد الإيراني المفاوض أبلغ الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني أنه لن يتوجه إلى إسلام آباد غداً، مشيرة إلى أن سبب عدم المشاركة في جولة المفاوضات يعود إلى عدم إحراز أي تقدم ملموس في الملفات المطروحة، وأن إيران ترى أن المشاركة في المفاوضات باتت «مضيعة للوقت».
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول إيراني كبير أن الجهود التي بذلتها باكستان لإقناع الولايات المتحدة برفع الحصار البحري والإفراج عن السفينة الإيرانية لم تحقق أي نتائج حتى الآن.
وأكد المسؤول أن إيران ترفض أي مفاوضات تُجرى تحت الضغط أو تهدف إلى فرض الاستسلام، مضيفاً أن مشاركة طهران في المحادثات تبقى مرتبطة بتخلي الولايات المتحدة عن سياسة الضغط والتهديدات.