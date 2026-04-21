ترامب يمدّد وقف إطلاق النار في إيران.. إليكم آخر تصريح

أعلن الرئيس الأميركي أنه أصدر توجيهاته للقوات المسلحة بمواصلة فرض الحصار على .

وفي تطور جديد، أكد أنه قرر تمديد العمل باتفاق وقف إطلاق النار إلى حين تقديم "مقترحاً موحداً" وانتهاء المناقشات الجارية "بطريقة أو بأخرى".



وقال عبر تروث سوشيال:" استنادًا إلى حقيقة أن حكومة إيران تعاني من انقسامات خطيرة، وهو أمر غير مفاجئ، وبناءً على طلب ورئيس الوزراء ، طُلب منا أن نؤجّل هجومنا على إيران إلى حين أن يتمكّن قادتها وممثلوها من تقديم مقترح موحّد".

أضاف": لذلك، وجّهتُ جيشنا إلى الاستمرار في الحصار، والبقاء جاهزًا وقادرًا في جميع الجوانب الأخرى، وسأمدّد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم قادة مقترحهم والانتهاء من المناقشات، بطريقة أو بأخرى".