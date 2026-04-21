بعد قرار ترامب بشأن إيران.. وسائل إعلام إسرائيلية تسخر من نتنياهو

وصفت وسائل إعلام إسرائيلية قرار الرئيس الأميركي بتمديد وقف إطلاق النار مع دون تحديد موعد نهائي بأنه "هدية العيد الـ78" لـ" " ولرئيس وزرائها .



واعتبرت التقارير أن القرار يمثل "إعلاناً دراماتيكياً" و"دراما في اللحظة الأخيرة"، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار "يمكن أن يستمر لسنوات" في ظل غياب أي حد زمني محدد حالياً.



ونقلت تعليقاً ساخراً مفاده أنه "لم يبق لنتنياهو إلا أن يطأطئ رأسه ويقول: آمين"، في إشارة إلى قبول بالسياسة الأميركية الجديدة دون اعتراض. (الميادين)

