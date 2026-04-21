عربي-دولي

ترامب: المختبرات النووية الإيرانية تعرضت لتدمير شامل

21-04-2026 | 23:00
ترامب: المختبرات النووية الإيرانية تعرضت لتدمير شامل
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأربعاء، أن مختبرات إيران النووية ومناطق التخزين التابعة لها تعرضت لـ"تدمير شامل"، وفق تعبيره.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض أن وزارة الحرب حققت جميع الأهداف المحددة ضمن عملية "الغضب الملحمي" في إيران، بحسب بلومبيرغ.

وقال ترامب إن "المنشآت النووية الإيرانية مُسحت بالكامل بفعل ضربات قاذفات بي-2، فيما ترقد قواتها البحرية والجوية في قاع البحر".

وشدد ترامب على عدم سماحه لإيران باستغلاله، قائلاً إن "الإيرانيين استغلوا كل رئيس أمريكي باستثنائي أنا"، على حد تعبيره.

من جهتها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر قولها إن الرئيس ترامب يفكر في إلغاء زيارته التي سبق أن أبدى رغبته في إجرائها.

وأشارت المصادر إلى أن إلغاء الزيارة يأتي بسبب "عدم رغبة إيران في الموافقة على المطالب الأمريكية بشأن الملف النووي".

وأعلن الرئيس الأميركي، فجر اليوم الأربعاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مؤكدًا أن القرار يأتي لإتاحة المجال أمام استمرار المسار التفاوضي بين الطرفين. 

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة ستُبقي الهدنة قائمة إلى حين تقديم إيران مقترحا موحداً وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى في ظل الانقسام الحاد داخل الحكومة الإيرانية.
