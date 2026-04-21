ترامب: المختبرات النووية الإيرانية تعرضت لتدمير شامل

أكد الرئيس الأميركي ، فجر الأربعاء، أن مختبرات النووية ومناطق التخزين التابعة لها تعرضت لـ"تدمير شامل"، وفق تعبيره.



وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان أن وزارة الحرب حققت جميع الأهداف المحددة ضمن عملية "الغضب الملحمي" في إيران، بحسب بلومبيرغ.



وقال إن "المنشآت النووية مُسحت بالكامل بفعل ضربات قاذفات بي-2، فيما ترقد قواتها البحرية والجوية في قاع البحر".



وشدد ترامب على عدم سماحه لإيران باستغلاله، قائلاً إن "الإيرانيين استغلوا كل رئيس باستثنائي أنا"، على حد تعبيره.



من جهتها، نقلت صحيفة " " عن مصادر قولها إن الرئيس ترامب يفكر في إلغاء زيارته التي سبق أن أبدى رغبته في إجرائها.



وأشارت المصادر إلى أن إلغاء الزيارة يأتي بسبب "عدم رغبة إيران في الموافقة على المطالب بشأن الملف ".



وأعلن الرئيس الأميركي، فجر اليوم الأربعاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مؤكدًا أن القرار يأتي لإتاحة المجال أمام استمرار المسار التفاوضي بين الطرفين.



وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن ستُبقي الهدنة قائمة إلى حين تقديم إيران مقترحا موحداً وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى في ظل الانقسام الحاد داخل الحكومة الإيرانية.

Advertisement