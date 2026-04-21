البيت الأبيض يعلن تحقيق جميع أهداف عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران!

أكدت المتحدثة باسم كارولين ليفيت، فجر الأربعاء، أن وزارة الحرب الأميركية " " أنجزت جميع الأهداف المحددة ضمن عملية "الغضب الملحمي" ضد .





وقالت ليفيت، في تصريح لوكالة ، إن وزارة الحرب الأميركية دمّرت الصواريخ الباليستية ومنشآت إنتاجها، مشيرة إلى أنه تم تدمير 13 ألف هدف منذ انطلاق العمليات القتالية، ومؤكدة في الوقت نفسه أن القوات الأميركية لا تستهدف المدنيين.





وكانت ليفيت قد صرحت بأن الولايات المتحدة لم تكن أقرب من أي وقت مضى إلى إبرام صفقة جيدة حقًا - على عكس الصفقة المروعة التي وقعها - مما هي عليه الآن".





ونسبت ليفيت الفضل في ذلك إلى الرئيس الأميركي، مضيفة: "لماذا؟ بفضل تكتيكات الرئيس التفاوضية البارعة ونجاح عملية "الغضب الملحمي".





يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، لإتاحة المجال أمام استمرار المسار التفاوضي بين الطرفين.





وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن ستُبقي الهدنة قائمة إلى حين تقديم إيران مقترحاً موحداً وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى في ظل الانقسام الحاد داخل الحكومة الإيرانية.





وشدد على أنه وجّه القوات المسلحة بمواصلة الحصار المفروض على إيران، مع بقائها على أهبة الاستعداد وجاهزة من أجل على التحرك في أي لحظة. (آرم نيوز)

