تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعد قرار ترامب تمديد المهلة وقف النار مع ايران.. تقرير يكشف: هذا ما جرى في الكواليس

Lebanon 24
22-04-2026 | 00:43
A-
A+
بعد قرار ترامب تمديد المهلة وقف النار مع ايران.. تقرير يكشف: هذا ما جرى في الكواليس
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، تفاصيل تتعلق بكواليس تأجيل جولة المفاوضات الجديدة مع إيران، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع طهران.


ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن ترامب سأل مساعديه عما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة استئناف الهجمات على إيران، وذلك بعد انهيار المفاوضات مع طهران.

وقبل ساعات فقط، كان مسؤولو البيت الأبيض متفائلين بأن نائب الرئيس جي دي فانس، المقرر أن يغادر إلى إسلام آباد، سيتمكن من إبرام اتفاق مع إيران والحصول على اتفاق مكتوب، على عكس رحلته إلى باكستان قبل أسبوعين، وفقًا لما ذكره مسؤول أميركي.
وقد بقيت طائرة القوات الجوية الثانية راسية معظم يوم الثلاثاء في قاعدة أندروز المشتركة بضواحي واشنطن في انتظار فانس.

وقال وسطاء باكستانيون إن كبار قادة إيران أبلغوهم في وقت سابق أن فريقهم التفاوضي سيتوجه أيضا إلى إسلام آباد يوم الثلاثاء.

ومع اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الذي حدده ترامب، تراجعت إيران عن موقفها.
اجتماعات وقرارات حاسمة

في سلسلة من الاجتماعات المحمومة طوال يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، درس ترامب وفق "وول ستريت جورنال" خياراته مع فانس وكبار مسؤولي الأمن بالإضافة إلى صهره جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذين كان من المفترض أن يغادروا الثلاثاء إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات مع طهران.

وبحلول وقت مبكر من بعد الظهر، تم تعليق رحلة فانس، وألغيت بحلول المساء، إلى أجل غير مسمى.

وخلال الاجتماعات، أبلغ مساعدون ترامب أن الحكومة الإيرانية ليست كيانا موحدا، وأن الفصائل المتشددة في طهران غير مستعدة للخضوع لمطالب الرئيس.

وأثيرت تساؤلات في البيت الأبيض حول ما إذا كانت إيران في وضع يسمح لها بالتفاوض والالتزام بأي تعهدات.

وبالنسبة لسؤال ترامب عن استئناف حملة القصف على إيران، قال مسؤولون إنه بدا حذرا من إعادة إشعال فتيل الأعمال العسكرية وإطالة أمد صراع لا يحظى بشعبية كبيرة لدى الشعب الأميركي.

وتوصل ترامب وفريقه بحسب "وول ستريت جورنال" إلى حل وسط يقوم على أساس الاستمرار في الضغط على إيران إلى أجل غير مسمى حتى تقدم عرضا ملموسا للولايات المتحدة.

وبعد ذلك، يمكن لترامب أن يقيّم ما إذا كان من الممكن المضي قدما في المفاوضات أو ما إذا كان سيتعين عليه إصدار أوامر بموجة جديدة من الضربات على إيران.

وأعلن ترامب في منشور على "تروث سوشال" الثلاثاء أنه سيتم تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

وحسبما ذكر ترامب "وجهت قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك".

وأوضح ترامب أن قراره جاء ‌بناء على طلب ‌باكستان ⁠تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل ⁠إلى ‌ما أسماه اقتراحا ⁠موحدا.
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24