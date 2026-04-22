بعد تعليقه على اختراق سفن إيرانية للحصار.. سيناتور يثير الجدل

أثار السيناتور الأميركي كريس مورفي موجة غضب سياسية وإعلامية واسعة في بعدما علّق بكلمة "رائع" على تقرير إعلامي مثير للجدل زعم أن أكثر من 26 سفينة إيرانية نجحت في اختراق الحصار البحري الأميركي المفروض على .



وجاء تعليق مورفي عبر منصة "إكس" يوم الاثنين رداً على تقرير نشرته مجلة الشحن البحري Lloyd’s List تحدث عن تمكن ما يُعرف ب"أسطول الظل" من تجاوز القيود البحرية الأميركية المستمرة في المنطقة.



وسرعان ما قوبل تعليق السيناتور بانتقادات واسعة، حيث نفى المتحدث باسم الأميركية شون بارنيل صحة التقرير مؤكداً أنه يحتوي على "معلومات خاطئة"، كما هاجم تعليق مورفي معتبراً إياه "تصرفاً مخزياً".

ومع تصاعد الانتقادات، أوضح مورفي أن منشوره كان ساخراً، قائلاً عبر حسابه على "إكس": "لا أصدق أنني مضطر لتوضيح ذلك، لكن سوء إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) للحرب ليس أمراً رائعاً إطلاقاً.. تغريدتي كانت مجرد سخرية". وأضاف لاحقاً لصحفيين أنه سيصبح "أكثر حذراً في استخدام السخرية على إكس" مستقبلاً.



مصادر داخل الحزب الديمقراطي انتقدت أيضاً تصرف مورفي، حيث قال أحد مساعدي الكونغرس لصحيفة "نيويورك بوست" إن "استخدام السخرية في قضايا حياة أو موت أمر لا يليق بعضو في مجلس الشيوخ". وأشار المصدر إلى أن المناخ السياسي المشحون، و"وجود أصوات يسارية متطرفة أبدت تعاطفاً مع إيران، جعل الجمهوريين يتعاملون مع التغريدة باعتبارها موقفاً حقيقياً وليس مزحة".



وصف السناتور ريك سكوت تصرف مورفي بأنه "إحراج لمجلس الشيوخ"، واتهمه ب"التشجيع على أعداء يستهدفون ". كما دعا إلى شطب عضويته من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.