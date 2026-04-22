تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
إقتصاد
للضغط لتفكيك جماعات مسلحة.. أميركا توقف شحنات الدولار للعراق
Lebanon 24
22-04-2026
|
01:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين عراقيين وأميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
علقت شحنات الدولار إلى
العراق
وجمدت برامج تعاون أمني مع جيشه، في إطار ضغوطها على بغداد لتفكيك الفصائل المسلحة المدعومة من
إيران
وتنشط في البلاد.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية منعوا في الآونة الأخيرة تسليم ما يقرب من 500 مليون دولار من أوراق النقد الأميركية، هي عائدات لمبيعات
النفط
العراقي
، من حسابات في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، وفقاً لوكالة "رويترز".
ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة هذا التقرير على الفور. ولم ترد وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الاتحادي حتى الآن على طلب للتعليق.
وذكر التقرير أن
واشنطن
أبلغت بغداد أيضا بأنها ستعلق تمويل بعض برامج مكافحة الإرهاب والتدريب العسكري حتى تتوقف هجمات الفصائل وتتخذ السلطات
العراقية
خطوات لتفكيك الجماعات المسلحة.
واستدعت
الولايات المتحدة
سفير العراق في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن هاجمت طائرة مسيرة منشأة دبلوماسية أميركية رئيسية في بغداد، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي ألقت فيها واشنطن بالمسؤولية على "الميليشيات الإرهابية" المتحالفة مع إيران.
وول ستريت جورنال: واشنطن أوقفت تحويلات الدولار للعراق للضغط على الجماعات الموالية لإيران
الخارجية الأميركية: ندعو الحكومة العراقية لتفكيك الجماعات المسلحة الموالية لإيران
رويترز: مقتل 4 عناصر من جماعات مسلحة موالية لإيران في غارة أميركية على العراق
السفارة الأميركية في بغداد: جماعات مسلحة موالية لإيران قد تستهدف فنادق يرتادها أجانب في كردستان العراق
إقتصاد
عربي-دولي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
دبلوماسي
العراقية
العراقي
العراق
دونالد
واشنطن
تابع
"وضع حرج في الشرق الأوسط".. تحذير جديد من الصين
شح الدولار في لبنان بدأ!؟
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
سوريون في لبنان اتخذوا القرار النهائي
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة... هكذا تُوفيت العروس فجأة!
معادلة ردع جديدة تبرز في الأفق
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24