الحرس الثوري يستهدف سفينة حاويات شمال شرقي سلطنة عُمان

تعرضت سفينة حاويات لهجوم من قارب تابع للحرس الثوري شمال شرقي سلطنة .وأفادت ، اليوم الأربعاء، بأنها تلقت بلاغًا حول حادثة وقعت على بعد 15 ميلًا بحريًا سلطنة عُمان، حيث أبلغ قبطان سفينة حاويات عن اقتراب زورق حربي يُعتقد أنه تابع للحرس الثوري الإيراني من سفينته.وتعرضت السفينة بعدها ⁠لإطلاق ‌نار مما أدى ⁠إلى إلحاق أضرار جسيمة ⁠بغرفة القيادة، لكن دون ⁠الإبلاغ عن اندلاع أي حرائق أو حدوث ضرر بيئي، وجميع أفراد الطاقم بخير.