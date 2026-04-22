34 ناقلة نفط إيرانية تتخطى الحصار الأميركي

22-04-2026 | 02:28
34 ناقلة نفط إيرانية تتخطى الحصار الأميركي
34 ناقلة نفط إيرانية تتخطى الحصار الأميركي photos 0
كشفت وكالة تعقب الشحن "فورتكسا" أن ما لا يقل عن 34 ناقلة نفط مرتبطة بإيران تمكنت من الالتفاف حول الحصار البحري الأمريكي منذ بدء تطبيقه في 13 أبريل.

وقالت الوكالة إن 19 ناقلة على الأقل عبرت خط الحصار وغادرت الخليج، بينما دخلت 15 سفينة أخرى من بحر العرب إلى الخليج متجهة إلى إيران، مشيرة إلى أن 6 سفن من بين المغادرة كانت محملة بـ10.7 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني بقيمة تقارب 910 ملايين دولار.

ونجحت إيران في تهريب هذه الكميات عبر استخدام تكتيكات التهرب، منها إغلاق أجهزة التعرف على السفن، حيث أبحرت ناقلة "دورينا" العملاقة وجهازها معطل، كما استخدمت عمليات النقل من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل ماليزيا لإخفاء مصدر النفط.

وتواصل إيران فرض سيطرتها على مضيق هرمز، حيث تشترط مرور السفن عبر ممرات يحددها الحرس الثوري والحصول على إذن مسبق من طهران.

وأدى ذلك إلى عبور 30 سفينة فقط بعد إعلان طهران فتح المضيق، قبل أن تنخفض الحركة بشكل حاد بعد قصف البحرية الإيرانية لسفن بينها سفينة حاويات فرنسية وناقلة نفط هندية السبت الماضي.

وفي غضون ذلك، وسعت الولايات المتحدة نطاق حصارها ليشمل السفن الإيرانية في أعالي البحار والسفن المحملة بمواد يمكن استخدامها في الصراع، وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أن البحرية أمرت 28 سفينة بالعودة إلى الموانئ الإيرانية، كما احتجزت سفينة حاويات في خليج عمان واقتحمت ناقلة نفط خاضعة لعقوبات في المحيطين الهندي والهادئ.

ويصف أصحاب السفن الوضع الحالي بأنه "حصار مزدوج" بفعل الإجراءات الأمريكية والسيطرة الإيرانية على المضيق، مما أدى إلى توقف معظم السفين عن عبور الممر المائي وتجمعها في الطرف الجنوبي للخليج. ويؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يرفع الحظر حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران.
رويترز عن بيانات شحن: ناقلة نفط مملوكة لشركة صينية عبرت مضيق هرمز اليوم رغم الحصار الأميركي
مقر خاتم الأنبياء الإيراني: استهدفنا ناقلة نفط أميركية قرب سواحل الكويت
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا البحرية أصابت ناقلة نفط أميركية في شمال الخليج وهي تحترق حاليا
موقع مارين ترافيك: ناقلة نفط غير إيرانية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ وقف النار
