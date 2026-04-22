تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أدنى نسبة منذ 1935.. تراجع تاريخي في نسبة الأطفال بتركيا!

Lebanon 24
22-04-2026 | 02:52
A-
A+
أدنى نسبة منذ 1935.. تراجع تاريخي في نسبة الأطفال بتركيا!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت بيانات رسمية عن تراجع غير مسبوق في نسبة الأطفال ضمن التركيبة السكانية في تركيا، حيث سجّل عام 2025 أدنى مستوى منذ بدء توثيق الإحصاءات عام 1935.

وبحسب أحدث أرقام معهد الإحصاء التركي، بلغت نسبة الأطفال 24.8% من إجمالي السكان، مقارنة بـ25.5% في العام السابق، ما يعكس استمرار الاتجاه الهابط في معدلات النمو الديموغرافي.

وبلغ عدد سكان تركيا بنهاية 2025 نحو 86.1 مليون نسمة، بينهم 21.3 مليون طفل دون سن 18 عاماً. ويظهر هذا التحول مقارنة بعام 1970، حين شكّل الأطفال 48.5% من المجتمع، قبل أن تتراجع النسبة إلى 41.8% في تسعينيات القرن الماضي.

وتتوقع التقديرات المستقبلية استمرار هذا الانخفاض، ليصل معدل الأطفال إلى 14.5% بحلول عام 2100 في حال استمرار الاتجاهات الحالية، فيما يشير سيناريو أكثر تفاؤلاً مرتبط بسياسات دعم الإنجاب إلى إمكانية استقرار النسبة عند 18.6% مع نهاية القرن.

ورغم هذا التراجع العددي، يواجه الأطفال في تركيا تحديات اجتماعية واقتصادية متصاعدة، إذ تُظهر بيانات الفقر أن 36.8% منهم مهددون بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي، وهي نسبة أعلى من المعدل العام للفقر في البلاد البالغ 27.9%.

وفي قطاع التعليم، تجاوز عدد الطلاب في التعليم النظامي خلال العام الدراسي 2024-2025 نحو 17.9 مليون طالب. كما سجّلت معدلات إتمام الدراسة نسباً مرتفعة في المراحل الأساسية، حيث بلغت 98.6% في الابتدائي و96.6% في المتوسط، مقابل 81.3% في المرحلة الثانوية، مع تفوق واضح للفتيات في نسب الإكمال.

وعند المقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي، ما تزال تركيا ضمن الدول ذات التركيبة السكانية الأكثر شباباً، إذ تفوقت بنسبة 24.8% من الأطفال على أيرلندا التي سجلت 22.7%، فيما جاءت دول مثل مالطا وإيطاليا في ذيل القائمة بنحو 14%.

وفي المقابل، شهدت البلاد تطوراً اجتماعياً لافتاً على مستوى زواج القاصرات، إذ تراجعت نسبة الزواج في الفئة العمرية 16–17 عاماً من 7.3% عام 2002 إلى 1.5% في 2025، ما يعكس تغيّراً واضحاً في البنية الاجتماعية والتشريعات المرتبطة بحقوق الفتيات.

 
 
عربي-دولي

منوعات

دول الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

المستقبل

الأوروبي

إيطاليا

أوروبي

العمري

التركي

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24