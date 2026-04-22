عربي-دولي
قتلى وجرحى بعد هجوم أوكراني على روسيا
Lebanon 24
22-04-2026
|
03:50
قالت سلطات محلية، اليوم الأربعاء، إن جزءاً من بناية سكنية انهار في منطقة سيزران الروسية الواقعة على نهر الفولجا عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين جراء انهيار المبنى في مدينة سيزران الروسية نتيجة هجوم مسيرة أوكرانية، إضافة إلى عدد من الإصابات.
وكثفت
أوكرانيا
هجماتها على البنية التحتية للطاقة في
روسيا
خلال الأشهر القليلة الماضية، في وقت توقفت فيه محادثات السلام التي توسطت فيها
الولايات المتحدة
مع انشغال
واشنطن
بالصراع مع
إيران
.
وتضم مدينة سيزران مصفاة نفط كبرى، وتبعد حوالي ألف كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.
بالمقابل، وقعت عدة انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة السلطات
الأوكرانية
في مقاطعة زاباروجيا، حسبما أعلن
رئيس الإدارة
الإقليمية التابعة للسلطات الأوكرانية،
إيفان
فيودوروف.
وكتب فيودوروف عبر "
تليغرام
": "انفجارات في مقاطعة زاباروجيا".
ودوت
صفارات الإنذار
في الجزء الذي تسيطر عليه
كييف
في مقاطعة زاباروجيا.
