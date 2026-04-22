قتلى وجرحى بعد هجوم أوكراني على روسيا

قالت سلطات محلية، اليوم الأربعاء، إن جزءاً من بناية سكنية انهار في منطقة سيزران الروسية الواقعة على نهر الفولجا عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وأعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين جراء انهيار المبنى في مدينة سيزران الروسية نتيجة هجوم مسيرة أوكرانية، إضافة إلى عدد من الإصابات.



وكثفت هجماتها على البنية التحتية للطاقة في خلال الأشهر القليلة الماضية، في وقت توقفت فيه محادثات السلام التي توسطت فيها مع انشغال بالصراع مع .

وتضم مدينة سيزران مصفاة نفط كبرى، وتبعد حوالي ألف كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.



بالمقابل، وقعت عدة انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة السلطات في مقاطعة زاباروجيا، حسبما أعلن الإقليمية التابعة للسلطات الأوكرانية، فيودوروف.



وكتب فيودوروف عبر " ": "انفجارات في مقاطعة زاباروجيا".



