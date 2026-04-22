وقف النار لن يستمر طويلاً ما لم تتحرك إيران.. شبكة "فوكس نيوز" تكشف

كشفت شبكة " " Fox News الأميركية، اليوم الأربعاء نقلاً عن مصادر أن تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي مع ، من المرجح أن يكون لـ"فترة قصيرة الأمد ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع"، لافتة إلى أن هذه الخطوة جاءت تقديراً لباكستان على دورها في الوساطة.وأضافت الشبكة أن هذا التمديد "قد لا يستمر طويلاً ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع"، في ظل استمرار التوترات، بما في ذلك الحصار البحري الأميركي وتأثيره على الوضع الاقتصادي .وذكرت " نيوز" أن هذه الخطوة تمثل "دفعة أخيرة نحو السلام للشعب الإيراني الذي أنهكته الحرب"، مضيفة أنها "تمنح النظام في إيران مزيداً من الوقت لمحاولة التنسيق والتواصل داخلياً".واعتبرت أن التواصل داخل إيران "ليس مهمة سهلة في الوقت الحالي"، بسبب ما وصفتها بـ"الحملة الاستخباراتية العسكرية المكثفة" التي تقودها .وأوضحت أنه "في ظل هذه الظروف، ليس من السهل على الإيرانيين حتى إجراء اتصالات بسيطة مثل استخدام الهاتف، بسبب الخشية الحقيقية من التعرض للاستهداف".