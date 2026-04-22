تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وقف النار لن يستمر طويلاً ما لم تتحرك إيران.. شبكة "فوكس نيوز" تكشف

Lebanon 24
22-04-2026 | 04:50
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت شبكة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية، اليوم الأربعاء نقلاً عن مصادر أن تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران، من المرجح أن يكون لـ"فترة قصيرة الأمد ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع"، لافتة إلى أن هذه الخطوة جاءت تقديراً لباكستان على دورها في الوساطة.

وأضافت الشبكة أن هذا التمديد "قد لا يستمر طويلاً ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع"، في ظل استمرار التوترات، بما في ذلك الحصار البحري الأميركي وتأثيره على الوضع الاقتصادي الإيراني.

وذكرت "فوكس نيوز" أن هذه الخطوة تمثل "دفعة أخيرة نحو السلام للشعب الإيراني الذي أنهكته الحرب"، مضيفة أنها "تمنح النظام في إيران مزيداً من الوقت لمحاولة التنسيق والتواصل داخلياً".

واعتبرت أن التواصل داخل إيران "ليس مهمة سهلة في الوقت الحالي"، بسبب ما وصفتها بـ"الحملة الاستخباراتية العسكرية المكثفة" التي تقودها الولايات المتحدة.

وأوضحت أنه "في ظل هذه الظروف، ليس من السهل على القادة الإيرانيين حتى إجراء اتصالات بسيطة مثل استخدام الهاتف، بسبب الخشية الحقيقية من التعرض للاستهداف".
 
مواضيع ذات صلة
مصادر لـ "فوكس نيوز": وقف النار لن يستمر طويلا ما لم تتحرك إيران بسرعة
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 16:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: لماذا تريد إيران "شمول" لبنان بـ"وقف النار"؟
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 16:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": الولايات المتحدة لم توافق على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 16:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"فوكس نيوز": سيتم توقيع اتفاق مع إيران الليلة
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 16:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

فوكس نيوز

الإيراني

دونالد

القادة

ترامب

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:08 | 2026-04-22
Lebanon24
09:06 | 2026-04-22
Lebanon24
08:52 | 2026-04-22
Lebanon24
08:34 | 2026-04-22
Lebanon24
08:20 | 2026-04-22
Lebanon24
08:10 | 2026-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24